Selección Peruana va por el oro en los Panamericanos Junior. | Fuente: @FPVPE

Perú vs. Brasil EN VIVO | Hoy, domingo 5 de diciembre desde las 11:30 hora peruana, la bicolor y la 'Canarinha' se enfrentan por la final de vóley femenina de los Juegos Panamericanos Junior 2021. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Juegos Panamericanos Junior 1 Set 2 Set 3 Set Perú 20



Brasil 22





Perú vs. Brasil: horario en el mundo

México: 10:30 a.m.

Perú: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Paraguay: 1:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

Brasil: 1:30 a.m.

España: 5:30 p. m.

Perú jugará en la final de los Panamericanos Junior 2021. | Fuente: Twitter @FPVPE

Perú venció a Colombia en 'semis'

La Selección Peruana se alzó con la victoria ante su similar y sacó su boleto a la final de vóley femenino en los Juegos Panamericanos Junior, en Cali. El combinado nacional Sub 23 ganó con parciales 25/20, 19/25, 25/23 y 25/20.





¡Escenas de una gran victoria!



Perú 🇵🇪 vs Colombia 🇨🇴



📷: CSV y NORCECA pic.twitter.com/k8pW6GiyEU — FPV - Federación Peruana de Voleibol (@FPVPE) December 5, 2021





