Le toma la posta a Milco. Fiu es el nombre de la mascota oficial de Santiago 2023. El rostro representativo de los próximos Juegos Panamericanos está inspirada en el pájaro de siete colores (Tachuris rubrigastra) nativo de la zona centro-oeste de América del Sur, que se encuentra en los humedales de Chile.

Junto con celebrar el hito de la cuenta regresiva de dos años para el comienzo de los Juegos Santiago 2023, se presentó a Fiu, el rostro oficial del evento que, con una amplia mayoría entre sus competidores, fue escogido ganador y será el principal representante de Santiago 2023.

¿De dónde viene el nombre de 'Fiu'? Aquí la razón: "Mi nombre es Fiu, como el sonido de mi canto. Mis padres me llamaron así porque desde muy pequeño he sido un entusiasta corredor, gracias a mis largas patitas, y cuando me veían pasar sonaba “Fiuuu”", se puede leer en su cuenta de Instagram.





Santiago 2023: 38 deportes en competencia

En la ceremonia de presentación de 'Fiu' estuvo presente las autoridades chilenas. Además, Neven Ilic, Presidente de Panam Sports, ente rector del evento, quien estuvo presente de manera virtual en el evento, comentó que “Los Juegos Panamericanos es el gran sueño que hemos tenido todos los que estamos alrededor del deporte desde hace muchos años y estamos a dos años de esta realidad, una realidad que debe generar un cambio, que debe generar esperanzas de futuro para que el deporte chileno, que cada día está mejor, que cada día es más grande, siga creciendo.”

Felipe De Pablo, Director Ejecutivo del evento, también indicó que “Fiu, es un simpático pájaro que nos demostrará que ser pequeño no es dificultad para dar su mayor esfuerzo. Por eso, quiere practicar cada uno de los 38 deportes Panamericanos y 17 Parapanamericanos que son parte del programa de competencias del evento”





Sigue las aventuras de 'Fiu' en su cuenta personal de Instagram

