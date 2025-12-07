A un año de la caída de Bachar Al Asad: más de 3 millones de refugiados ya retornaron a sus hogares en Siria

Cientos de personas reunidas en la plaza Al-Assi durante las celebraciones que conmemoran el primer aniversario de la liberación de la ciudad, en Hama, Siria. | Fuente: Siria

Los numerosos retornos marcan un paso fundamental en el proceso de recuperación de Siria, ya que el desplazamiento forzoso fue una de las heridas más profundas del conflicto y el retorno es clave para acabar con años de sufrimiento y lograr la estabilización, analizó Acnur.



"Es una oportunidad única para ayudar a poner fin a una de las peores crisis humanitarias del mundo", afirmó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, quien advirtió que "sin un respaldo global urgente, esta ventana de esperanza se cerrará".

Enomes desafíos persisten en Siria

En este sentido, Acnur solicitó hace un año a sus donantes 1500 millones de dólares para atender a los refugiados y desplazados sirios en 2025, pero sólo ha logrado reunir un tercio de esos fondos, lo que según la agencia "deja a millones sin alojamiento, servicios básicos y apoyo para el duro invierno".



Acnur matizó que ningún refugiado debe ser obligado a regresar, aunque muchos desean hacerlo cuando las condiciones lo permitan, y advirtió que el país sigue enfrentando enormes desafíos: barrios en ruinas, servicios irregulares, mercados desabastecidos y munición sin explotar que ha causado 577 muertes desde enero.



El Gobierno de transición sirio, agregó, tiene la responsabilidad de crear un entorno seguro y basado en los derechos humanos "que permita retornos voluntarios y sostenibles".