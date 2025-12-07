A un año de la caída de Bachar Al Asad: más de 3 millones de refugiados ya retornaron a sus hogares en Siria

Más de tres millones de sirios han podido regresar a sus hogares en el año transcurrido desde la caída del régimen de Bachar al Asad, pero aún quedan numerosos desplazados internos y 4,5 millones de refugiados en países vecinos, destaca la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
"Se necesita con urgencia un mayor apoyo internacional para mantener esta tendencia y garantizar la estabilidad", destacó Acnur en una nota con motivo del aniversario del fin del régimen, que puso fin a 14 años de guerra civil, aunque el año 2025 no haya estado exento de incidentes violentos.
Según Acnur, más de 1,9 millones de sirios que regresaron voluntariamente desde diciembre de 2024 eran desplazados dentro del país, mientras que 1,2 millones estaban refugiados en naciones vecinas.
Al menos 170 000 refugiados retornaron desde Jordania, unos 379 000 desde Líbano, 28 000 desde Egipto y 560 000 desde Turquía, de acuerdo con cifras aproximadas de Acnur.