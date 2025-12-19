Canciller venezolano asegura que secretario de Estado de EE.UU "profesa odio" por América Latina

Yván Gil arremetió contra el funcionario norteamericano e insistió en que el Gobierno de Trump busca apropiarse de los recursos de Venezuela.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, acusó este viernes al secretario de Estado, Marco Rubio, de profesar "odio" por América Latina y lo tildó de "mentiroso", después de que el jefe diplomático estadounidense ofreciera su balance anual de gestión.



"La rueda de prensa del señor Marco Rubio, para hacer el balance de su gestión, lo ha dejado muy mal parado, mostrando lo mentiroso, acomplejado y el odio que profesa por América Latina y el Caribe", escribió Gil en un mensaje por Telegram.

El ministro venezolano aseguró que el discurso de Rubio fue un "rotundo fracaso" e insistió en que "todos sus ataques y 'fake news' buscan robar el petróleo, la tierra, los minerales y los recursos de Venezuela".

"Es un experto en promover golpes de Estado, intervenciones, guerras eternas y 'cambios de régimen', y pretende arrastrar a Estados Unidos por ese camino, ignorando la opinión mayoritaria del propio pueblo estadounidense, que rechaza estas aventuras", continuó Gil.

El balance de Rubio

Marco Rubio indicó en su balance anual que México está cooperando en materia de seguridad más que nunca en su historia y señaló también que trabaja de manera conjunta con Panamá, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y la República Dominicana. En cambio, indicó que Venezuela es un caso contrario.



El funcionario evitó responder si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger "los intereses".



"Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos", afirmó Rubio al ser preguntado si la estrategia de Washington es deponer al líder chavista.



También advirtió que "no existe nada" que pueda impedir a la Administración de Donald Trump bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados bajo la legislación estadounidense.