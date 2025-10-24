Aldeas Infantiles SOS toma medidas tras reconocer que fundador abusó sexualmente de ocho menores

La Junta Directiva Internacional de Aldeas Infantiles SOS decidió suspender a la organización local de Aldeas Infantiles SOS en Austria, tras admitir que su fundador, el fallecido austríaco Hermann Gmeiner, abusó sexualmente de al menos ocho niños en Austria, entre las décadas de 1950 y 1980.

El presidente de la Junta Directiva Internacional, Dominico Parisi, declaró que se solidariza con todos aquellos que sufrieron por las acciones de Gmeiner. “Los niños merecen felicidad, dignidad y protección por parte de aquellos en quienes confían. Quienes han traicionado esta sagrada confianza solo merecen condena y vergüenza por sus acciones”, sostuvo.

Hermann Gmeiner, fallecido en 1986 a los 66 años, habría cometido “abuso sexual y violencia física” contra ocho varones menores de edad, si bien no se pueden descartar más casos, explicó Aldeas Infantiles SOS Austria en un comunicado difundido ayer en su página web.

Entre 2013 y 2023, los ocho afectados participaron en un proceso de protección de víctimas y recibieron una indemnización, además de apoyo terapéutico.

Gmeiner, fundador de las Aldeas Infantiles en 1949, murió soltero y sin hijos a los 66 años, a causa de un cáncer. Era hasta ahora considerado en su país un “filántropo” y un “héroe de la humanidad”, con numerosas condecoraciones, calles y plazas dedicadas en su honor.



