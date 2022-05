El techo de un concesionario de maquinaria de construcción se encuentra al otro lado del edificio en Paderborn, Alemania occidental, después de que una tormenta causara daños importantes. | Fuente: AFP

Un "tornado" dejó al menos 30 heridos, "diez de ellos graves", en la ciudad de Paderborn, en el oeste de Alemania, indicó este viernes un portavoz policial a la AFP.

El fenómeno provocó importantes daños materiales en esta localidad de la región Renania del Norte-Westfalia, azotada por la tempestad que surca actualmente el cielo de Alemania después de que se registraran temperaturas anormalmente elevadas.

Un portavoz de los bomberos dijo un tornado se produjo también probablemente en Lippstadt, a unos 30 km de Paderborn, sin que hasta ahora se registraran heridos.

Innumerables destrozos

La tempestad ocasionó innumerables destrozos en toda esta región del oeste de Alemania, desprendiendo techumbres y arrancando árboles, indicaron las fuerzas de seguridad.

Las fotos en las redes sociales mostraron también vehículos volcados.

El tráfico ferroviario sufrió perturbaciones y la policía instó a los habitantes a permanecer en sus casas.

Los servicios meteorológicos habían lanzado alertas de tempestades para el viernes, con ráfagas de viento de hasta 130 km/hora.

Se prevé que las tormentas, que se iniciaron en el oeste, se desplacen hacia en este de Alemania por la noche.

