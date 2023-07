Alzhéimer: ¿qué se sabe del fármaco aprobado por la FDA que ralentiza los efectos de la enfermedad?

10 Jul 2023 - 01:26

La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la semana pasada el uso del primer medicamento que ralentiza la progresión del alzhéimer. Este fármaco es conocido como lecanemab y recibe el nombre comercial de Leqembi. No obstante, el Dr. Elmer Huerta, consultor médico de RPP Noticias, indica que esta noticia ha desatado controversia debido a su efectividad, seguridad y accesibilidad. "Me gustaría decir que este es un adelanto maravilloso, que es la medicina que estábamos esperando, que va a provocar un cambio enorme en el pronóstico de los pacientes con esta enfermedad, pero lamentablemente no es así", precisa Huerta.