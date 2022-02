Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, presidentes de Rusia y Ucrania respectivamente. | Fuente: Composición propia en base a imágenes de AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró este martes que estudiará la posibilidad de una ruptura de las relaciones diplomáticas con Rusia, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, reconociese a Donetsk y Lugansk, las autoproclamadas repúblicas prorrusas del Donbás, como independientes.

"Inmediatamente después de nuestra conferencia de prensa revisaré y estudiaré este asunto, y no solo este, sino nuestros pasos contra la escalada rusa", afirmó en rueda de prensa con su homólogo estonio, Alar Karis.

El presidente ucraniano afirmó que recibió la correspondiente solicitud del Ministerio de Exteriores de Ucrania. Según Zelenski, con el reconocimiento de las autoproclamadas repúblicas, "Rusia crea las bases jurídicas para una agresión militar contra Ucrania, con lo cual viola todos sus compromisos bilaterales y multilaterales, (incluyendo) la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU respecto a Ucrania del 17 de febrero de 2015".

Pero, ¿qué implicaría esta posible situación para ambos territorios y para los países miembros de la OTAN? El internacionalista Ariel Segal sostiene que, en el momento en el que putin reconoce a Donbás (el departamento que incluye las regiones de Donetsk y Lugansk) como territorios soberanos, el mensaje es claro: el mandatario reconoce que no son parte de Ucrania y, por tal razón, que serán tratados como países independientes, tal como se hizo con Osetia del Sur y Abasia, en Georgia.

“En realidad ahora, en lo pragmático, es casi anexarlos, porque estos territorios no tienen la suficiente institucionalidad para formar gobiernos funcionales sin ayuda directa de Moscú. Prácticamente va a ser todo dominado desde el gobierno de Rusia”, sostiene el también historiador.

Otra de las implicancias tiene que ver con las tropas ucranianas, que de no ser retiradas de la región de Donbás, podrían dar pie a que Vladimir Putin le declare la guerra a Ucrania. “Se diría que Ucrania no está respetando la independencia de estas dos regiones. Esto es un escenario, no estoy diciendo que va a ocurrir necesariamente”, aclara.

Segal añade que, probablemente, el gobierno ucraniano tendrá que adaptarse a esta nueva realidad. Por su parte, la OTAN tendrá que decidir hasta qué punto se involucrará con Ucrania.

“El involucramiento de la OTAN con Ucrania implicaría que si Rusia algún día se mete con el resto de Ucrania, en teoría, todos los países de la OTAN tienen que ir en su defensa, o si la OTAN decide eventualmente declarar que Ucrania no va a estar en la OTAN, a ver si le quita excusas a Putin para seguir expandiéndose al resto de Ucrania”, comenta.

NUESTROS PODCAST

Decano del Colegio Médico en contra de levantar restricciones en aforos - Entrevistas ADN

Raúl Urquizo dijo que la propuesta del ministro de Salud, Hernán Condori, solo busca contentar a la población.