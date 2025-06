Argentina: docentes y alumnos prenden antorchas en defensa de la universidad pública

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Miles de docentes y estudiantes, entre otros manifestantes, marcharon este jueves hacia la sede de la Secretaría de Educación y prendieron antorchas en defensa de la universidad pública argentina, la cual, dijeron, es blanco de ataques por parte del Gobierno de Javier Milei y no puede sostenerse sin salarios dignos para sus trabajadores.



"Estamos acá hoy enfrentando los ataques de este Gobierno y uno de estos ataques es, efectivamente, contra la educación pública", dijo a EFE una estudiante y militante llamada Mariana, quien no reveló su apellido.



En Buenos Aires la jornada de protesta comenzó a las 10:00 hora local (13:00 GMT) con una huelga que se extenderá hasta el viernes y un abrazo simbólico al Hospital de Clínicas, hospital-escuela dependiente de la Universidad de Buenos Aires.



Alrededor de las 17:00 hora local (20:00 GMT) los manifestaron comenzaron a congregarse en Plaza Houssay, desde donde marcharon con antorchas hasta el Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación.



El docente Alejandro Montoso dijo estar allí para exigirle al Gobierno nacional que aumente la partida presupuestaria para la universidad y que reabra las negociaciones salariales.



"Los docentes universitarios estamos sin paritarias. Hace prácticamente ocho meses el Gobierno no nos recibe y nos da aumentos que están muy por debajo de la inflación, con lo cual nuestra situación salarial es crítica", expresó Montoso.



"Una universidad pública no se puede sostener sin los trabajadores", agregó Montoso.



También se unieron a la marcha otros manifestantes que apoyaron la causa, como el jubilado y experiodista Mario Pons, quien afirmó que "la educación pública, así como la salud pública, son conquistas sociales que deben ser mantenidas y que el gobierno de Javier Milei, como todos los gobiernos neoliberales y de ultraderecha, quieren terminar".



Las manifestaciones se replicaron en otras ciudades del país como Córdoba -de una gran tradición universitaria- y Bariloche, ubicada al sur del país.







Docentes y estudiantes marchan en Buenos Aires por educación pública | Fuente: EFE

Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en las universidades

Los estudiantes también se expresaron en contra de la intromisión de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en las universidades, tras la revelación del Plan de Inteligencia Nacional 2025, difundido por la prensa local, que incluye dentro de sus objetivos de vigilancia a actores críticos o contrarios a los postulados del Gobierno.



"Fuera la SIDE de las universidades", era la consigna que se repetía en varios de los carteles que levantaban los más jóvenes.



Una primera ley de financiamiento universitario fue vetada por el presidente, Javier Milei, en octubre de 2024, y está previsto que un nuevo proyecto sea tratado en una sesión especial el próximo 2 de julio.



Más allá de la falta de financiamiento, el Gobierno ha incluido propanga en contra de la universidad como parte del relanzamiento del canal educativo estatal: los protagonistas del dibujo animado llamado 'Tuttle Twins' dicen a los niños que la universidad los endeudará para siempre y que se puede ganar mucho dinero sin un título.



Una de las movilizaciones más grandes en lo que va del Gobierno de Milei, iniciado en diciembre de 2023, fue la primera marcha universitaria, en abril de 2024. Entonces, cerca de un millón de personas se movilizaron a lo largo del país por el desfinanciamiento y la falta de presupuesto del sector.