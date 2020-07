"Toda la vida ayudé a mis vecinos cuando necesitaban algo", contó la enfermera sin explicarse el asesinato de sus dos mascotas. | Fuente: Clarin

Un día cualquiera, un cartel apareció en la puerta de Daniela, una enfermera que vive en el barrio de Guadalupe, en Santa Fe (Argentina). “Andate, nos vas a infectar a todos”, decía. Intentó no tomarle importancia y creyó que se trataba de una broma, pues no tenía una mala relación con sus vecinos.

Sin embargo, a los pocos días, cuando llegó luego de una larga jornada de trabajo atendiendo a pacientes con COVID-19, recibió una triste noticia por parte de su hijo. Gavita, uno de sus perros, murió repentinamente y su gata estaba agonizando.

Daniela intentó salvarle la vida al felino, quien pasó un día entero tratando de sobrevivir pero finalmente falleció. Ambos habían sido alimentados con carne con vidrio molido y sus intestinos estallaron. Alguien del barrio los había matado.

"Una estudia para ayudar a la gente y ahora, la verdad no te da ganas de hacerlo. Es muy doloroso lo que hicieron", relató la enfermera a la emisora Aires de Santa Fe. Ahí también contó que solo una de sus mascotas sobrevivió, Junior, a quien actualmente le busca una compañía.

"Soy enfermera paliativista y trabajo con pacientes de COVID-19. Soy una enfermera de 41 años, toda la vida ayudé a mis vecinos cuando necesitaban algo, más de una vez me han despertado para que les midiera la presión o les diera una inyección. Sin embargo, un día, cuando empezó la cuarentena y toda esta locura, me encontré con un cartel en la puerta de mi casa que decía que me tenía que ir porque iba a infectar a todo el barrio", reveló.

Debido a que siempre vivió sola con su hijo, las mascotas siempre fueron importantes para ambos. "Les tiraron carne con vidrio. El gatito vivió un día y medio y la perra murió en el instante", contó Daniela y reveló que cuando a sus compañeras del trabajo les dejaron carteles pensó que solo eran bromas pesadas.

"Nosotros somos dos, toda la vida fuimos dos y los animales eran nuestra vida. Esto fue por ignorancia y maldad. Uno no busca enfermarse, tarde o temprano esto lo vamos a tener todos. Nadie está exento", dijo la mujer que trabaja en una clínica privada. La enfermera también relató que se siente culpable porque, de alguna manera, cree que mataron a sus animales por atacarla a ella.