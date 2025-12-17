Armada de Venezuela empezó a escoltar buques tras orden de bloqueo de Donald Trump, según el New York Times

La Armada venezolana ha comenzado a escoltar buques que transportan derivados del petróleo desde puertos del país, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo total a petroleros sancionados por Estados Unidos, según informó The New York Times (NYT) citando fuentes familiarizadas con el asunto.

Esta acción representa una escalada en el enfrentamiento entre Washington y Caracas, donde Venezuela busca mantener sus exportaciones de petróleo pese a las sanciones.



De acuerdo a fuentes del NYT Varios barcos que transportaban urea, coque de petróleo y otros productos derivados del petróleo desde el Puerto de José zarparon escoltados por la Armada entre el martes por la noche y la mañana del miércoles, dirigidos a mercados asiáticos.

El gobierno chavista impuso la escolta militar en respuesta a las amenazas de Trump, indicaron dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

Una tercera fuente, un funcionario estadounidense, confirmó que Washington está al tanto de estas escoltas y evalúa medidas, aunque no se aclaró si los buques están en la lista de sancionados.



Alcance del bloqueo estadounidense



El bloqueo anunciado por Trump el martes por la noche se aplica a petroleros que han violado sanciones comerciales estadounidenses, afectando aproximadamente al 40% de los buques que han transportado crudo venezolano en los últimos años, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com, en cita del NYT.

Esta medida sigue a la incautación la semana pasada de un petrolero sancionado con casi dos millones de barriles de crudo venezolano destinado a Asia, lo que Maduro ha respondido con promesas de mantener las exportaciones a toda costa.



De acuerdo al NYT, más de 400 petroleros han transportado petróleo venezolano o productos relacionados desde 2019, formando parte de una flota que comercia ilícitamente y oculta su paradero. Sin embargo, solo alrededor del 40% han sido sancionados por Estados Unidos, lo que deja abierta la posibilidad de que Venezuela continúe exportando a través de otros medios, como Chevron, que opera con licencia estadounidense.



La petrolera estatal PDVSA aseguró en un comunicado que los barcos vinculados a sus operaciones continúan navegando “con plena seguridad, respaldo técnico y garantías operacionales en legítimo ejercicio de su derecho a la libre navegación”.

Funcionarios estadounidenses han indicado en privado que podrían incautarse más petroleros, y analistas como Matt Smith de Kpler, citados por NYT, señalan que varios buques han dado la vuelta recientemente, procediendo con "extrema cautela".



Venezuela produce alrededor de 850 000 barriles de petróleo al día, representando menos del 1% del consumo mundial, según S&P Global Energy.

Los precios del petróleo en Estados Unidos subieron modestamente tras el anuncio, cotizando alrededor de 56 dólares por barril el miércoles, un aumento de menos del 2%.



Trump aseguró en Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a EE.UU. Además, acusó al régimen de Maduro de utilizar el petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".