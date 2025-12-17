Trump endurece la presión contra Maduro y ordena el bloqueo de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela

Aumenta la presión contra Nicolás Maduro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo total de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

En un nuevo capitulo de las tensiones entre Caracas y Washington, Trump reiteró que Venezuela está rodeada por las fuerzas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe.

También dijo textualmente que la flota estadounidense seguirá creciendo hasta que Venezuela devuelva a EE. UU. todo el petróleo, la tierra y otros activos que “anteriormente nos robaron”.

El anuncio de Trump supone un giro del operativo militar que inició en agosto para combatir a organizaciones del narcotráfico y que se ha cobrado la vida de más de 90 personas, tras ataques a supuestas ‘narcolanchas’.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense agregó que el régimen de Nicolás Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos para financiar operaciones ilícitas.

Aún no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá esta medida para la industria petrolera de Venezuela.

La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos dio un giro en sus operaciones en aguas internacionales al incautar e interceptar, bajo orden una orden judicial, el petrolero Skipper, que operaba con una bandera falsa y transportaba petróleo venezolano.

El buque fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.

Venezuela rechaza anuncio de Donald Trump

Para Venezuela, el anuncio de Trump es una "grotesca amenaza".

A través de un comunicado, el Gobierno de Nicolás Maduro acusó a la Casa Blanca de imponer un “irracional” bloqueo naval para robarse los recursos del país.

Comunicado del Gobierno venezolano. Fuente: Difusión

El régimen chavista consideró que se trata de una grave violación del derecho internacional contra Venezuela y anunció que su embajador en las Naciones Unidas denunciará este caso.

Al estrenar su gorra ‘No war, yes peace’, Maduro ha hecho un llamado a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar una protesta mundial contra Estados Unidos “por la defensa de la libertad comercial” de Venezuela.

“La clase obrera petrolera debe defender el derecho a la libertad de comercio del petróleo de venezolano en todos los escenarios internacionales… Hablar con los armadores de todos los puertos del mundo para preparar una gran protesta de trabajadores petroleros y gasíferos en contra de la piratería del Gobierno de Estados Unidos”, declaró durante una actividad oficial.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llamó este martes a los trabajadores de la industria petrolera y gasífera a organizar "una gran protesta mundial" | Fuente: EFE

A pesar de la situación, el líder chavista dijo que su país está enfrentando y derrotando lo que llamó “agresión multidimensional” de Estados Unidos.

Según el portal estadounidense Axios, unos 18 petroleros sancionados se encuentran bajo la mirada de la Washington y serán incautados tan pronto como entren en aguas internacionales.

Rechazo de Cuba y la advertencia de Rusia

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó el bloqueo naval norteamericano y respaldó a Maduro, su aliado político.

En sus redes sociales, Díaz-Canel suscribió el comunicado del Gobierno venezolano, que calificó de “grotesca amenaza” el anuncio de Trump.

Nuestro enérgico rechazo al bloqueo naval del gobierno de #EEUU a #Venezuela.



Apoyamos firmemente al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar.



Nuestro total respaldo al comunicado publicado por el Gobierno venezolano. pic.twitter.com/OXyQXFRToJ — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 17, 2025

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia declaró que las tensiones en torno a Caracas podrían tener consecuencias “impredecibles” para todo Occidente.

El internacionalista Francisco Belaunde detalló a RPP que la intención de Trump es estrangular financieramente a Venezuela para ocasionar la caída del régimen chavista. Sin embargo, alertó que este escenario podría ocasionar una nueva oleada migratoria por los efectos económicos de esta sanción.

“La idea es que el régimen caiga por este estrangulamiento, pero también podría ocurrir es que la gente sufra y que haya una nueva ola migratoria y el régimen no cae. A esos gobierno no les interesa la subversión de la gente”, declaró en Ampliación de Noticias.

De momento, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdsva) aseguró que la exportaciones de crudo y sus derivados se desarrollan con normalidad, a pesar del bloqueo estadounidense.

En un comunicado, la estatal venezolana indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones "continúan navegando con pleno aseguramiento”.

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo que las “burdas y soberbias amenazas” de Trump no “intimidan” al país, por lo que también anunció que las Fuerzas Armadas del país defenderán la integridad territorial.