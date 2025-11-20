Las redes sociales serán prohibidas para menores de 16 años en Australia: ¿cómo se aplicará y qué plataformas estarán restringidas?

Australia implementará desde el 10 de diciembre una de las prohibiciones más estrictas del mundo al acceso de redes sociales para menores de 16 años. Las empresas tecnológicas serán las responsables de bloquear cuentas y enfrentar multas millonarias, en una medida que busca proteger a niños y adolescentes de contenidos dañinos y ciberacoso, aunque genera dudas sobre su efectividad y riesgos para la privacidad.

El Parlamento australiano aprobó la normativa con amplio respaldo y la ley entrará en vigor en menos de tres semanas. Meta ya comenzó este jueves 20 de noviembre a notificar a los usuarios menores de 16 años que sus cuentas en Facebook, Instagram y Threads serán desactivadas a partir del 4 de diciembre, con un aviso previo de 14 días para descargar datos.

Plataformas afectadas por la prohibición

El regulador australiano eSafety incluyó inicialmente diez plataformas que deberán restringir el acceso a menores de 16 años: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X (antes Twitter), YouTube, Reddit, Kick y Twitch

Quedan excluidas aplicaciones como WhatsApp, Messenger (usado solo como mensajería), YouTube Kids y Google Classroom por no cumplir los criterios de “interacción social significativa” establecidos por el gobierno.

La lista no es definitiva. El Ejecutivo podrá incorporar o retirar servicios según evolucionen sus funciones.

Juegos como Roblox y Discord han implementado recientemente controles parentales para intentar evitar su inclusión.

Un estudio oficial reveló que el 96 % de los niños australianos de 10 a 15 años usa redes sociales y que siete de cada diez han estado expuestos a contenido dañino, desde material misógino hasta videos que promueven trastornos alimentarios o suicidio.

¿Cómo se verificará la edad?

Las empresas deberán adoptar “medidas razonables” para impedir la creación de cuentas por menores y eliminar las existentes. El gobierno no impone un método específico, pero prohíbe confiar únicamente en la autodeclaración de edad o el consentimiento parental. Entre las tecnologías sugeridas figuran: reconocimiento facial o de voz, presentación de documentos oficiales e Inferencia de edad a partir del comportamiento en línea

Meta permitirá a quienes sean bloqueados por error apelar mediante un vídeo selfie o documento de identidad a través de la aplicación Yoti. El resto de plataformas aún no ha detallado sus sistemas.

Los menores y sus familias no recibirán sanciones; solo las empresas serán multadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 32 millones de dólares estadounidenses) por incumplimientos sistemáticos.

Razones detrás de la medida

Además, uno de cada siete menores reportó comportamientos abusivos por parte de adultos y más de la mitad sufrió ciberacoso.

“Retrasar el acceso de los niños a las redes sociales les da un tiempo valioso para crecer y aprender, libres de los potentes y poco visibles mecanismos de diseño dañino como los algoritmos opacos”, explicó la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant.