Amistoso internacional: Se enfrentan Colombia y Australia en duelo amistoso

En la previa de Colombia vs Australia, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Citi Field.

Australia será mañana el rival de Colombia en un encuentro de carácter amistoso. Citi Field será el escenario del choque que se jugará a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Colombia y Australia

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia ganó su último duelo ante Nueva Zelanda por 2 a 1.

Últimos resultados de Australia en partidos

Australia llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Venezuela.

En los últimos 4 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales, y firmaron un empate en 0.

Horario Colombia y Australia, según país