Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Amistoso internacional: Se enfrentan Colombia y Australia en duelo amistoso

Se enfrentan Colombia y Australia en duelo amistoso
Se enfrentan Colombia y Australia en duelo amistoso
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Colombia vs Australia, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el estadio Citi Field.

Australia será mañana el rival de Colombia en un encuentro de carácter amistoso. Citi Field será el escenario del choque que se jugará a partir de las 20:00 horas.

Así llegan Colombia y Australia

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Colombia en partidos

Colombia ganó su último duelo ante Nueva Zelanda por 2 a 1.

Últimos resultados de Australia en partidos

Australia llega a este encuentro tras perder 0 a 1 ante Venezuela.

En los últimos 4 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 27 de marzo, en Amistosos del torneo Amistosos Internacionales, y firmaron un empate en 0.

Horario Colombia y Australia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Colombia Australia amistoso internacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA