La Policía Federal de Brasil encontró en la casa de un exministro del expresidente Jair Bolsonaro el borrador de un decreto que habría permitido al líder de la ultraderecha intentar cambiar el resultado de las elecciones, desveló este jueves el diario Folha de São Paulo.



El documento fue encontrado hace dos días durante los registros a la residencia del exministro de Justicia Anderson Torres, sobre quien pesa una orden de arresto por su supuesta responsabilidad en los ataques perpetrados por miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo.



El texto, según el diario, era un borrador de decreto que permitiría que Jair Bolsonaro instaurase el "estado de defensa", un régimen de excepción, con el objetivo de intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y revertir el resultado de las elecciones.



En las elecciones del pasado 30 de octubre, Jair Bolsonaro obtuvo el 49,1 % de los votos, frente al 50,9 % de Luiz Inácio Lula da Silva, pero hasta ahora no ha reconocido la derrota, aunque tampoco impidió la transición del poder.



"Sacado de contexto"

Anderson Torres, exministro de Justicia de Brasil, dijo que el documento encontrado por la Policía en su domicilio, que permitiría al expresidente Jair Bolsonaro tratar de cambiar el resultado de las elecciones, fue "sacado de contexto".



"Había en mi casa una pila de documentos para descarte, donde muy probablemente encontraron el material descrito en el reportaje. Todo sería llevado para ser triturado oportunamente en el Ministerio de Justicia", dijo Anderson Torres en su cuenta de Twitter.



El exministro de Jair Bolsonaro, sobre quien pesa una orden de arresto, subrayó que "el citado documento fue incautado" cuando él no se encontraba en casa "y filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces" contra él.



"Respeto la democracia brasileña. Tengo mi conciencia tranquila en relación con mi actuación como ministro", agregó Anderson Torres, quien es investigado por el Tribunal Supremo por su supuesta responsabilidad en los ataques perpetrados por miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo.



Anderson Torres, quien se encuentra en Estados Unidos y es investigado por no haber hecho nada para detener el asalto contra la sede de los tres poderes, perpetrado el pasado domingo por miles de bolsonaristas.



Torres acababa de ser nombrado secretario de Seguridad Pública en la administración regional de Brasilia, pero alega que en el primer día en su nuevo trabajo se fue "de vacaciones" a Estados Unidos con su familia, aunque ha adelantado que pretende regresar a Brasil para colaborar con la Justicia.



En el mismo día de los ataques, Anderson Torres fue destituido del cargo por el gobernador Ibaneis Rocha, otro aliado de Bolsonaro, quien a su vez, fue suspendido de sus funciones durante noventa días por orden judicial.



Denuncian complicidad en Brasilia

Lula, quien decretó la intervención federal en el área de seguridad pública en Brasilia, afirmó este jueves que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los actos golpistas.



"Quiero ver los videos grabados dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio. Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes", aseguró el líder progresista en un desayuno con periodistas.



Los ataques de los bolsonaristas, que estaban acampados desde hacía dos meses en las afueras de los cuarteles, han dejado unas 1.500 personas detenidas en Brasilia y abierto una serie de investigaciones contra políticos y empresarios acusados de financiarlos.

