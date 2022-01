Brasilia suspende el público en estadios. | Fuente: EFE

El gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibanes Rocha, publicó este jueves un decreto que vuelve a prohibir por completo la presencia de público en eventos deportivos debido al avance de la pandemia de la COVID-19 en la ciudad.



"Tener eventos como esos, como un partido de fútbol con 40 000 ó 50 000 personas, no es recomendable en un momento como este", dijo Rocha al justificar la medida, que anula la liberación de público en los estadios, que llegó a ser total desde noviembre pasado en la capital de Brasil.



El Distrito Federal es la primera región de Brasil en adoptar una medida de esa naturaleza, aunque con el fuerte avance de la variante ómicron del coronavirus ya varios estados han limitado el público en los estadios, como en Sao Paulo, donde sólo se permite un 70 % del aforo.



Brasilia es una de las ciudades del país más golpeadas por esta nueva ola de COVID-19 y desde inicios de este año ha registrado un aumento del número de casos diarios superior al 1.300 %.



Con poco más de 3 millones de habitantes, la capital de Brasil ha confirmado en los últimos 2 años un total de 584 615 casos, con 11 152 muertes.



Según datos oficiales, en lo que va de enero han sido registrados casi 50 000 nuevos contagios en Brasilia y, también durante este mes, las unidades de terapia intensiva han llegado a registrar una ocupación del 100 %, aunque hoy esta tasa se había reducido al 96 %.



Las autoridades confirmaron que en torno al 90 % de las personas hospitalizadas en Brasilia no se han vacunado o no cuentan con la pauta completa, una tasa similar a la del resto del país, uno de los más golpeados por la pandemia en el mundo.



Debido a la escalada de la variante ómicron, este miércoles Brasil registró un número récord de contagios en 24 horas desde que comenzó la pandemia, con 224 567 positivos.



En total, Brasil supera los 24,5 millones de casos, con 624 413 fallecidos.

EFE





