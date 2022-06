Manifestantes piden aborto legal en Estados Unidos. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: STEPHANE DE SAKUTIN

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, advirtió este miércoles de que la posible reversión de la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que protege el derecho al aborto en ese país "tendría consecuencias radicales globales", no solo para las mujeres de Estados Unidos.



El Parlamento Europeo debatió este miércoles las amenazas globales al derecho al aborto tras filtrarse a principios de mayo un borrador del Tribunal Supremo de EEUU que indica que esta corte podría revocar la protección del derecho al aborto vigente en el país desde 1973.



En representación del Ejecutivo comunitario, Dombrovskis advirtió de que revertir esta sentencia de 1973, conocida como "Roe Vs. Wade", supondría un "profundo retroceso de un derecho constitucional bien establecido" y recordó que el presidente del país, Joe Biden, ha tildado la decisión de radical y alertado de que pondría en peligro otros derechos en torno a la salud reproductiva femenina y el control sobre sus propios cuerpos y vidas.



"Compartimos totalmente esta preocupación y, efectivamente, las consecuencias serían radicales, no solo para Estados Unidos sino globalmente", incidió Dombrovskis.



El vicepresidente comunitario recordó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 45 % de los abortos se practican de forma no segura y, de ellos, la inmensa mayoría tienen lugar en países en desarrollo.



"Los abortos no seguros son una causa principal, pero evitable, de muertes" de mujeres, dijo Dombrovskis, quien celebró que en el último cuarto de siglo la tendencia global avance hacia una liberalización de las legislaciones sobre aborto y aseguró que la UE quiere "liderar en materia de derechos de salud sexual y reproductiva".

EFE