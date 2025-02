Cardenal Castillo: El papa Francisco "reconoce que no ha llegado su hora y le agradece al Padre para terminar bien su misión"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El arzobispo de Lima, cardenal Carlos Castillo, en diálogo con RPP, se pronunció luego de que los médicos del papa Francisco, en una rueda de prensa, dieran detalles acerca de la salud del santo padre, que este viernes cumplió una semana internado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, con un diagnóstico de neumonía bilateral.

En la referida conferencia de prensa, Sergio Alfieri, médico tratante del pontífice, señaló que si bien no está en peligro de muerte, sí presenta una "infección compleja" y "no está fuera de peligro". No obstante, consideró que viene evolucionando favorablemente y que "incluso se han reducido algunos fármacos respecto a su ingreso".

Al respecto, Castillo Mattasoglio resaltó que el pontífice viene recuperándose "dentro de los límites de una enfermedad como esta".

"Lo bonito es que no está entubado y que, entonces, está haciendo su camino la curación, porque los antibióticos van, poco a poco, matando todos los microbios y, además, los pulmones se van, podríamos decir, restableciendo de las heridas que tiene", sostuvo.

Asimismo, consideró que la recuperación de Francisco responde a que debe terminar "bien su misión en la tierra".

"Él se da cuenta de que ese peligro [en su salud] ocurrió, pero reconoce que no ha llegado su hora y le agradece al Padre para poder terminar su misión bien en esta tierra, que lo está haciendo muy bien, es uno de los papas más simpáticos que hemos tenido en la historia, más cercanos", indicó.

"Él siempre ha terminado sus discursos con: ‘y no se olvide de rezar por mí’, porque él sabe que lo que estamos haciendo, lo que él está haciendo en el mundo, bien depende básicamente de la inspiración de Dios. Y si nosotros rezamos por él, va a estar más inspirado", agregó.

"Debe estar aprovechando este tiempo como un momento profundo de oración por todo el mundo"

El arzobispo de Lima consideró también que Francisco está aprovechando este tiempo de hospitalización para ejercer su labor pontifical.

"Hay una frase que le dijo a la señora Meloni [primera ministra de Italia], que es muy bonito ver: estuve a punto de irme al paraíso, pero los médicos lo han impedido. Eso es importante porque revela mucha esperanza, y estamos en el año de la esperanza, de Jesús, la esperanza que no defrauda; y estas maneras sencillas de hablar hablan en el fondo de Jesús", sostuvo.

"El papa siempre tiene un sentido de solidaridad muy grande y él debe estar aprovechando este tiempo como un momento profundo de oración por todo el mundo, por todos los problemas que hay, especialmente las guerras, las injusticias que están habiendo. Eso ya lo tiene muy en el corazón siempre", agregó.

Finalmente, Castillo Mattasoglio resaltó que el papa se encuentra con un "régimen muy tranquilo".

"Toma su desayuno, le han dado la eucaristía también, le han llevado la comunión. Está viviendo un momento tranquilo, porque además necesitaba descansar y es la única manera en que descanse", aseveró.

"Ha dormido bien, no hay fiebre, por el análisis de sangre se ve que hay menos microbios [...] Hay mucho ambiente de oración. Ahora, estoy aquí cerca de San Pedro […] Hay un ambiente de fe muy grande de peregrinación y todo está centrado en la oración para el pontífice", puntualizó.