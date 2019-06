China aclara que Huawei "no es una empresa militar" aunque su jefe "sirviera en el ejército"

Ministro de Defensa chino afirma que Huawei "no es una empresa militar". | Fuente: iStock | Fotógrafo: Fanliso

Huawei no es una empresa militar, a pesar de que su fundador, Ren Zhengfei, hizo carrera en el pasado en las Fuerzas Armadas, dijo el ministro de Defensa del Gobierno chino este domingo.

"Huawei no es una empresa militar. No piensen que porque el jefe de Huawei sirviera en el ejército la empresa que construyó es parte del ejército", dijo el general Wei Fenghe en una conferencia en Singapur. "Eso no tiene sentido porque muchos de estos antiguos militares, tras retirarse, montan empresas en países de todo el mundo", añadió.

China responde a EE.UU.

China anunció el último viernes la creación de una lista negra de empresas extranjeras "no fiables", como respuesta a las medidas de Estados Unidos contra el gigante chino Huawei, en plena escalada de la guerra comercial entre las dos potencias

Esta medida se produjo un día antes de que Pekín empiece a aplicar el sábado un aumento de aranceles a productos estadounidenses por valor de 60,000 millones de dólares.

Se produce, además, después de que Washington incluyera este mes al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei en una lista de empresas sospechosas a las que los grupos estadounidenses no pueden vender material tecnológico.