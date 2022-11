Disneyland Shanghai | Fuente: AFP

Las autoridades de la megalópolis oriental china de Shanghái indicaron hoy que ya habían permitido la salida de todos los visitantes que se hallaban ayer en el parque temático de Disneyland cuando se decretó su cierre inmediato por el hallazgo de un positivo de COVID-19 que había estado en el complejo.



En respuesta a preguntas de usuarios, la cuenta oficial mediante la que el Gobierno de Shanghái publica información en la red social WeChat aseguró que "a las 22.30 de anoche (09:30 hora peruana), todos los visitantes del parqué se habían marchado de forma segura".



Las autoridades especificaron que todas las pruebas, tanto a personas como a materiales e instalaciones del parque, habían resultado negativas, y anunciaron que se han tomado medidas para desinfectar algunas zonas del recinto.



Según el portal de noticias Eastday, unas 19.000 personas se encontraban en el parque ayer poco antes del mediodía, cuando se decretó su cierre, por lo que quedaron atrapadas en el recinto hasta que se sometieran a una prueba PCR y obtuvieran un resultado negativo.



Las autoridades de Shanghái especificaron que la persona contagiada había estado en el parque y en dos restaurantes, y ya han trasladado a más de 700 "contactos cercanos" a instalaciones de cuarentena.



Todos aquellos que hayan visitado Disneyland desde el pasado 27 de octubre deberán someterse a pruebas PCR diarias durante las próximas tres jornadas.

Largos confinamientos

El repentino anuncio del cierre indefinido del parque debido a los rebrotes de la COVID-19 recordó a un comunicado prácticamente idéntico a finales de marzo, apenas días antes del inicio del duro confinamiento que mantuvo cerrada la urbe durante unos dos meses.



Por el momento sigue sin haber una fecha oficial para la reapertura del complejo; en aquella ocasión, Disneyland Shanghái permaneció cerrado durante más de tres meses, reabriendo sus puertas a finales de junio.



Sin embargo, la situación actual es muy diferente: el 21 de marzo, día del citado cierre, el parte oficial de casos de Shanghái daba cuenta de 758 casos (734 de ellos, asintomáticos), mientras que el de hoy habla de 24 positivos, de los cuales 19 no muestran síntomas.



Los rebrotes de los últimos meses, causados por la contagiosa variante ómicron del coronavirus, provocaron cifras de contagios no vistas desde los primeros coletazos de la pandemia, a principios de 2020.



Pese a ello, el Gobierno sigue aferrándose a su estrategia de 'cero covid', que consiste en el aislamiento de todos los contagiados y sus contactos cercanos, estrictos controles fronterizos y restricciones a la movilidad y campañas de pruebas PCR masivas allá donde se detecta algún caso.



En las últimas jornadas, varias ciudades -entre ellas, capitales de provincias como Henan, Cantón o Qinghai- han decretado confinamientos que, una vez más, dejan noticias como las de ciudadanos pidiendo ayuda en internet porque se están quedando sin comida o denunciando el fallecimiento de personas mayores que dejan de recibir los cuidados que necesitan por el cierre de sus urbanizaciones.



En Shanghái, donde también se recuerdan escenas de ese tipo durante la primavera, no se ha decretado otro cierre a nivel municipal, aunque EFE sí constató que se han sellado numerosos edificios o urbanizaciones en las que se han detectado nuevos contagios.



A pesar del creciente hartazgo entre la población por las restricciones, las autoridades nacionales insisten en que la estrategia de tolerancia cero contra el coronavirus es la "más económica y científica", y aseguran que ha salvado millones de vidas.

EFE