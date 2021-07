Vista de personas caminando por las calles de la Ciudad de México en medio de la pandemia de COVID-19. | Fuente: AFP

Ciudad de México acelerará la vacunación contra la COVID-19 ante la posibilidad de una tercera ola de contagios, aunque los indicadores de decesos y hospitalizaciones se mantienen lejos de los picos de inicios de año, informó este viernes el gobierno local.



La alcaldesa de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que toda persona mayor de 30 años que todavía no haya sido inmunizada podrá asistir a cualquier centro de vacunación de la ciudad a partir del martes próximo.



"Se va a poder vacunar a cualquier persona que no se haya vacunado de 30 (años) o más (...) De 40 hasta los 100 años y más", dijo Sheinbaum, durante su habitual conferencia diaria.



El anuncio se da luego que la capital, de unos 9 millones de habitantes, registró un aumento de unos 2 200 casos diarios de la COVID-19 en la última semana, según datos oficiales, con el segmento entre 18 y 39 años a la cabeza de los nuevos contagios.



Sobre las hospitalizaciones, la alcaldía de Ciudad de México reportó 1 871 durante la última semana, con un aumento de 650 casos, principalmente entre personas mayores de 50 años que no han sido vacunadas.



"Este incremento que estamos teniendo en hospitalizaciones, la única manera de disminuirlo es vacunándonos y siendo respetuosos de las medidas sanitarias", afirmó Sheinbaum.

Con más de 70 000 casos activos

Ciudad de México concentra más de un tercio de los 70 000 casos activos de la COVID-19 que reporta el país -equivalente a unos 25 700-, de acuerdo con el gobierno capitalino.



México, de 126 millones de habitantes, registró en enero un alarmante aumento de contagios y defunciones por coronavirus que las autoridades atribuyeron a las festividades de fin de año.



El país latinoamericano inició su plan de inmunización el 24 de diciembre pasado. Desde entonces han sido aplicadas 53,3 millones de dosis, según el gobierno.



Con 235 740 fallecidos, México es el cuarto país más afectado por la pandemia de la COVID-19 en números absolutos.



