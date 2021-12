Coronavirus en Colombia | Fuente: EFE

Las autoridades migratorias de Colombia inadmitieron a 118 viajeros extranjeros que no tenían su carné de vacunación contra la COVID-19 durante la primera semana de vigencia de la medida que no permite ingresar al país sin este documento, informaron este martes fuentes oficiales.



"De 80 000 viajeros extranjeros que han llegado a territorio nacional, 118 de ellos han sido objeto de inadmisión por no cumplir este requisito", explicó el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.



El funcionario señaló que es "un número considerable", aunque recalcó que solo corresponde al 0,1 % del total de personas que han llegado al país.



Las inadmisiones, agregó Espinosa, las hicieron funcionarios de Migración Colombia en los aeropuertos internacionales de Bogotá, Cartagena, Rionegro, Cali, Barranquilla y Pereira.

Cambio de planes

Hasta antes del 14 de diciembre en aeropuertos no se exigía ni carné de vacunación ni prueba negativa para el ingreso al país, pero con la reapertura de las fronteras terrestres, como la de Ecuador que fue abierta en 15 de diciembre, ya se planeaba exigir el certificado.



Además, presentar el carné ya es obligatorio para la entrada a eventos, bares, cines y otros lugares de ocio, cultura y entretenimiento para mayores de 12 años.



En Colombia han fallecido por la pandemia 129 487 personas y el número de contagios es de 5 109 022, según cifras del Ministerio de Salud, que el lunes informó que fueron detectados los primeros tres casos de la variante ómicron de la COVID-19 en viajeros que llegaron de Estados Unidos y España.

