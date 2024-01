Las personas con las arterias más limpias del mundo viven en Bolivia: ¿cómo lograr tener arterias más sanas?

04 Jan 2024 - 01:00

El doctor Elmer Huerta comentó que en el año 2017 se hizo un estudio a más de 700 adultos mayores pertenecientes a esta comunidad (Tsimané), en donde determinaron que el corazón de un adulto tsimané no presenta arteriosclerosis, es decir que sus arterias no habían envejecido. “En 2017 los habían estudiado, les hicieron tomografías a más de 700 adultos. Aquel año encontraron que el corazón y las arterias coronarias no tenían arteriosclerosis, que a comparación de la población estadounidense, el corazón de un hombre tsimané de 85 años era equivalente al corazón de un hombre de 50 años de la población en Estados Unidos” comentó.