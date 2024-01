¿Cómo debemos actuar cuando alguien se está ahogando en la playa?

03 Jan 2024 - 01:26

"Luego, si existe un dispositivo de flotación como una llanta o una cámara, eso es lo primero que hay que tirarle a la persona que se está ahogando, pero no acercándose mucho", precisó el Dr. Huerta. Recalcó que no debemos "hacernos los héroes" tratando de llegar hasta donde está el afectado, pues puede empeorar la situación. "Tú no te acercas al que se está ahogando a no ser que seas una persona que está entrenada para rescatar a una persona en el agua", apuntó.