Una pareja rusa vive con un puma al que lograron domesticar. Su nombre es Messi y nació en un zoológico en octubre de 2015. Un año después la pareja lo compró y ahora viven como una familia, algo inusual, pero unida.

Alexandr Dmitriev, propietario del puma, asegura que el animal se entrena cuatro veces a la semana y no muerde. Además usa el baño dos veces al día y solo consume carne, informa el diario Daily Mail.

Месяц занятий и мы умеем "ждать" Publicado por Alexandr Dmitriev en Sábado, 23 de septiembre de 2017

A través de sus redes sociales, Dmitriev constantemente publica fotos y videos de Messi en sus actividades cotidianas que demuestran que el animal de tres años es bastante dócil.

Pese a que es un animal salvaje, Messi no estropea los muebles de la familia. "Le gusta cuando lo acarician ", señala Dmitriev, quien revela que a su otro gato, un Sphynx, no le gusta el puma y los golpea con sus patas.

Пробуждение 😴😲😝 Publicado por Alexandr Dmitriev en Viernes, 22 de septiembre de 2017

La convivencia del puma con la familia parece ser exitosa; sin embargo, la pareja recomienda al público no hacer lo mismo. "Sinceramente, no recomendamos tener un puma en casa. ¡Es muy peligroso! Messi es único, no lo repitas", señalan.

La página de Instagram de Messi ha atraído a más de 538 mil seguidores y al canal de YouTube, más de 155 mil suscriptores.

Друзья! Прошу прощения, что так редко выкладываю новые фото и видео. Всё время уходит на поддержание instagram аккаунта. Все свежие новости можете посмотреть там. Ссылка в шапке профиля Publicado por Alexandr Dmitriev en Jueves, 14 de septiembre de 2017