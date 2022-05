Oficiales del campo médico militar del Ejército Popular de Corea que van a suministrar medicamentos para resolver la crisis de prevención de epidemias por la propagación de Coronavirus COVID-19, en Pyongyang. | Fuente: AFP

Las unidades médicas del ejército de Corea del Norte aceleraron la distribución de medicina para luchar contra un creciente brote de coronavirus, indicaron el martes los medios estatales, que cifran en 1,5 millones los enfermos por "fiebre".

El líder Kim Jong Un ordenó un confinamiento nacional para tratar de contener la propagación del virus entre la población, que no ha sido vacunada, y movilizó al ejército ante lo que consideró una deficiente respuesta de las autoridades de salud.

Imágenes distribuidas por la agencia oficial KCNA muestran a cientos de soldados de Corea del Norte en uniforme de camuflaje desfilando por la capital, Pyongyang.

"El ejército desplazó urgentemente a sus poderosas fuerzas a las farmacias de Pyongyang y empezaron a distribuir medicamentos bajo un sistema de servicio las 24 horas", indicó KCNA.

Una de las fotografías distribuidas por este medio muestra una muchedumbre de soldados de Corea del Norte andando junto a una larga fila de camiones verdes.

Kim había criticado duramente a los responsables sanitarios por no haber podido mantener las farmacias abiertas 24 horas por día.

Mitin del campo médico militar del Ejército Popular de Corea y el Ministerio de Defensa para controlar la crisis epidémica, en Pyongyang. | Fuente: AFP

El autoritario dirigente norcoreano se colocó al frente de la respuesta contra la COVID-19 del Corea del Norte tras la detección de los primeros casos la semana pasada que, según Kim, estaban causando grandes dificultades.

Las autoridades señalaron que el balance de personas enfermadas con "fiebre" ascendía ya a 1,48 millones de casos y el número de decesos total era de 56, según KCNA.

"Al menos 663.910 están bajo tratamiento médico" y el resto estaría ya recuperado, según la agencia.

De acuerdo con KCNA, los dirigentes han impulsado campañas mediáticas para concienciar a la población y las fábricas farmacéuticas han aumentado la producción de medicinas.

Sin respuesta a Seúl

El aislado país asiático tiene uno de los sistemas sanitarios más deficientes del mundo, con hospitales mal equipados, pocas unidades de cuidados intensivos y sin medicamentos para tratar el covid-19 o realizar pruebas masivas.





Campo médico militar del Ejército Popular de Corea y el Ministerio de Defensa para controlar la crisis epidémica, en Pyongyang. | Fuente: AFP

"La mayoría de norcoreanos sufren desnutrición crónica y están sin vacunar. Casi no hay medicinas en el país y la infraestructura sanitaria es incapaz de lidiar con esta pandemia", dijo Lina Yoon, una analista de Corea en Human Rights Watch.

En su comunicado urgió a la comunidad internacional a ofrecer medicamentos, vacunas e infraestructura médica a Corea del Norte.

Tanto China como Corea del Sur se han ofrecido para ayudar pero el Norte no ha respondido a Seúl, según el Ministerio de Unificación surcoreano.

El nuevo presidente Yoon Suk-yeol ha tomado una postura más hostil hacia su vecino armado nuclearmente, pero dijo a los diputados surcoreanos el lunes que "no va a retener" ayuda si Pyongyang la acepta.

A pesar de esta crisis sanitaria, nuevas imágenes de satélite mostraron que Corea del Norte ha reanudado la construcción de un reactor nuclear abandonada durante largo tiempo.

En medio de una aceleración de su programa militar desde principios de año, con una quincena de ensayos desde enero, Estados Unidos y Corea del Sur temen que Pyongyang haga una prueba de un arma nuclear.

(Con información de AFP)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.