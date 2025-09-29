Corea del Norte no renuncia al programa nuclear porque "equivaldría a una rendición"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Corea del Norte advirtió este lunes en la Asamblea General de la ONU que no renunciará a su programa nuclear ni firmará ningún acuerdo por una península coreana desnuclearizada.

Así lo indicó el viceministro norcoreano de Asuntos Exteriores, Kim Son Gyoing, quien señaló que, para ellos, dejar su programa nuclear equivaldría a “pedirnos renunciar a nuestra soberanía y el derecho a nuestra existencia".

En su discurso ante la Asamblea, Kim recalcó en varias ocasiones que su país no va a renunciar a su soberanía "ni a abandonar nuestro (programa) nuclear".

Para el viceministro, las armas nucleares de su país son las que permiten "el equilibrio de poderes en la península de Corea" y así "garantizar una paz duradera" en esa región.

El programa nuclear "es un derecho sagrado y absoluto que no puede tocarse", insistió, máxime cuando su país se enfrenta a "la creciente amenaza de las operaciones de Estados Unidos y sus aliados (para) provocar una guerra".

En su discurso, Kim no aludió a una posible reunión de su país con Estados Unidos para desactivar la tensión, y acusó al país norteamericano de azuzar a sus aliados en Asia de preparar el escenario para "una tremenda amenaza militar".