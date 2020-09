Alemania suma 285 332 casos de coronavirus y la cifra de muertos con o por el Sars-CoV2 se eleva a 9 460, tras contabilizarse tres más en las últimas 24 horas. | Fuente: EFE | Fotógrafo: FILIP SINGER

La canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado su preocupación por la evolución de la pandemia en su país ante la posibilidad de que los contagios adquieran dimensiones como en Francia y lleguen a 19 200 infecciones diarias en Navidad



Los brotes locales deben ser atajados de inmediato, apuntó la líder alemana, en una video-conferencia de la presidencia de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), según informaciones coincidentes del semanario "Spiegel" y el popular diario "Bild".



Ambos medios citan la cifra de los 19 200 contagios diarios para las fiestas navideñas, a tenor del aumento continuado reflejado en las semanas pasadas. Tanto el Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia en Alemania, como el virólogo Christian Drosten, experto de referencia del país, vienen advirtiendo de que los encuentros familiares junto con las ceremonias religiosos son el principal factor de estos repuntes.



El pasado sábado se verificaron 2 507 infecciones, la cifra más alta desde el 18 de abril, y aunque se está lejos aún de los más de 6 000 contagios que se registraron en los momentos más álgidos de la pandemia -entre finales de marzo y principios de abril- se observa con preocupación el incremento continuado que se viene dando desde hace ya quince días, con unos 2 000 casos diarios.



"El desarrollo de los contagios nos preocupa mucho. No se produce en todas partes, sino de forma local y regional. No podemos permitir que en algunos lugares el virus se difunda exponencialmente", indicó por su parte el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert.



La buena noticia, continuó la fuente gubernamental, es que donde se actúa "de forma consecuente" se pueden reducir los contagios por debajo de los límites críticos y que la sanidad pública no está saturada, lo que revela que la estrategia en su conjunto es la adecuada.



El RKI informó este lunes de que en las últimas 24 horas se verificaron 1 192 nuevos casos de COVID-19, aunque las cifras relativas al fin de semana suelen ser menores pues no todas las autoridades locales o regionales actualizan sus datos.



En total, Alemania suma 285 332 casos de coronavirus -sobre una población total de 83,2 millones de personas-, de los que unos 252 500 son pacientes recuperados. La cifra de muertos con o por el Sars-CoV2 se eleva a 9 460, tras contabilizarse tres más en las últimas 24 horas.



Según el RKI, la mayoría de los contagios detectados en Alemania en estas últimas semanas son locales, frente al importante porcentaje de importados durante el período vacacional.



Renania del Norte-Westfalia, el más poblado del país, y Baviera, el segundo en población, son los estados federados con más casos y Berlín, el que presenta una mayor incidencia en los últimos 7 días, con una ratio de 28,1 casos por cada 100 000 habitantes.



Unas 900 personas de un colegio de Bielefeld (noroeste de Alemania), entre alumnos y profesores, están en cuarentena después de que se detectasen varios casos tras una fiesta familiar.



Las autoridades sanitarias locales han informado de que en relación a esa celebración se han registrado 36 casos positivos por COVID-19, de los que diez son alumnos del colegio afectado.



(Con información de EFE)

