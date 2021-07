Una vista general de las personas que esperan ser llamadas para su vacunación en un centro de vacunación contra la COVID-19 en el recinto ferial de Melbourne, Victoria, Australia | Fuente: EFE

El organismo regulador de los productos farmacéuticos de Australia anunció este viernes la aprobación provisional de la vacuna Pfizer contra la COVID-19 para la población de entre 12 y 15 años de edad de este país, que afronta una crisis sanitaria por un brote con la altamente contagiosa variante delta.



La Administración de Bienes Terapéuticos (TGA, siglas en inglés) indicó que la decisión se ha adoptado "tras una evaluación cuidadosa de los datos disponibles sobre la seguridad y la eficacia, incluyendo los estudios clínicos con adolescentes de 12 a 15 años de edad".



La decisión de la TGA, que anteriormente había dado el visto bueno para que se administre la Pfizer a partir de los 16 años, supone "un paso muy importante", en el proceso de vacunación contra la COVID-19, dijo el ministro australiano de Salud, Greg Hunt, en un comunicado.

Un 14 % recibió dos dosis



Australia, cuyo programa de vacunación inicialmente preveía inmunizar a toda la población para octubre, está actualmente administrando dosis de Pfizer a las personas entre los 40 y 59 años de edad y la de AstraZeneca a partir de los 60.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, ha alentado a la población que no es elegible para recibir la vacuna Pfizer a considerar la posibilidad de recibir el biológico de AstraZeneca a raíz de la crisis que atraviesa el país por un brote de COVID-19 con la variante delta que se detectó en la ciudad de Sídney a mediados de junio pasado.



El programa de vacunación del Ejecutivo de Australia, que ha sido colocado al nivel de países en desarrollo como Belice o Surinam, según los datos del periódico The New York Times, ha logrado vacunar con la pauta completa a un 14 por ciento de los mayores de 16 años.



Australia, que mantiene sus fronteras cerradas desde marzo de 2020 y aún tiene pendiente repatriar a 34 000 residentes y ciudadanos, acumula más de 32 500 casos y 916 fallecidos desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en el país, en donde la mitad de la población está confinada.



