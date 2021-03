El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, anuncia que se inoculará con el producto de AstraZeneca. | Fuente: AFP

El primer ministro británico, Boris Johnson, defendió este miércoles la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca a pesar de que varios países han suspendido temporalmente su uso ante el temor de que pueda provocar efectos secundarios como trombosis, y aseguró que él mismo se vacunará con sus dosis.

En una intervención en el Parlamento, Boris Johnson no dio detalles sobre la suspensión de la vacunación con estas dosis por parte de varios países, sino que matizó que "lo mejor que puede decir sobre la vacuna de Oxford y AstraZeneca es que puede confirmar que se vacunará muy pronto". "Ciertamente lo haré con esta vacuna", afirmó.

Sin embargo, sus declaraciones suscitaron dudas ya que los británicos no pueden elegir qué vacuna recibir. Las autoridades sanitarias, que también defendieron dicha vacuna, indicaron que no existe una preferencia de unas dosis sobre otras para "grupos poblacionales específicos".

Así, aseveraron que por razones de "programación" es posible que se "ofrezca una vacuna en vez de otra en determinadas circunstancias".

Poco antes, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, junto a Jeremy Brown, miembro de la junta de asesores sobre la vacuna en Reino Unido, hicieron hincapié en su defensa de la vacuna durante una rueda de prensa en la que también estaba presente el ministro de Economía y Energía, Kwasi Kwarteng.

Sus palabras llegaron después de que países como Luxemburgo, Portugal, Chipre, Suecia, Venezuela, Francia, Alemania, Italia o España suspendieran el uso de la vacuna a la espera de que se realicen una serie de comprobaciones.



No obstante, Francia e Italia tienen previsto reanudar la vacunación el martes después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) señalara que la vacuna es segura. En este sentido, Hancock ha indicado que "no existen pruebas de que estas vacunas provoquen trombos" y ha matizado en declaraciones al diario 'The Sun' que "estos pueden producirse de forma natural y son precisamente comunes".

Kwarteng, por su parte, ha secundado las palabras de Hancock en declaraciones a la cadena BBC: "La primera cosa que quiero decir es que la vacuna es segura... Si la gente recibe una llamada, creo que deberían vacunarse". No obstante, ha rechazado pronunciarse sobre la posibilidad de que la decisión de detener la vacunación sea política.

Brown ha afirmado así que no cree que se puedan vincular los trombos a la vacuna "en ningún caso" y ha matizado que se trata de un "evento fuera de lo común". "Utilizar esto como motivo para dejar de utilizar la vacuna cuando sabemos de su alta efectividad no es sensato", ha manifestado.

NUEVO BALANCE DE CASOS

Mientras, el Ministerio de Salud de Reino Unido ha confirmado 5 758 nuevos contagios de COVID-19 y 141 fallecimientos a causa de la enfermedad, que han elevado los balances totales a 4 274 579 y 125 831, respectivamente.

Además, las autoridades sanitarias británicas han detallado que 465 personas han requerido hospitalización por la enfermedad en las últimas 24 horas. Hasta el momento, 7 218 personas permanecen ingresadas en hospitales británicos, 968 de ellos con respiración mecánica.

En referencia al progreso del plan de vacunación de Reino Unido, el Ministerio de Salud ha especificado que más de 25,2 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, mientras que más de 1,7 millones han sido inoculadas también con la segunda.

(Europa Press)

