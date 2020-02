Por el momento no se ha informado de ningún contagio ocurrido en el país. | Fuente: AFP

El Ministerio de Sanidad israelí confirmó hoy el primer caso en el país de un paciente que ha dado positivo de coronavirus y que no estaba en cuarentena hospitalaria, posibilitando la infección. Se trata del tercer paciente que padece la enfermedad en Israel, pero es el único que no ha estado sometido a medidas de protección y se ha movido con libertad. Es un padre de familia que regresó hace cuatro días de Italia.

Los medios hacen recuento de los últimos movimientos del infectado y sus familiares, han publicado el nombre de la escuela a la que asiste el hijo y otros detalles, mientras que Sanidad le ha puesto en cuarentena en un hospital y ha pedido a todos los viajeros del avión en el que voló el domingo desde Milán que se pongan en cuarentena 14 días.

La aerolínea nacional israelí El Al ha suspendido todos sus vuelos a Italia y Tailandia, además de a Pekín y Hong Kong, y ha suspendido el lanzamiento de un nuevo vuelo regular a Japón. Además, hoy Israel impuso la prohibición de entrar al país a extranjeros procedentes de Italia y devolvió a 57 que llegaron esta mañana, entre ellos una delegación de nadadores italianos que venía a participar en una competición europea.

El ministerio de Sanidad ha aconsejado a los ciudadanos israelíes no viajar al extranjero si no es estrictamente necesario, sobre todo para participar en eventos multitudinarios, y ha recomendado que "se evite" la celebración de conferencias en el país. Además de los procedentes de Italia, también se han de quedar en cuarentena en sus casas los israelíes que hayan estado en las últimas dos semanas en Hong Kong, Macao, Singapur, Tailandia, Corea del Sur y Japón. En estos momentos hay más de 1.600 personas en el país en esta situación.

Se han tomado medidas para que los aislados puedan votar en las elecciones generales del próximo día 2 en colegios electorales especiales, siempre que no tosan, tengan una temperatura corporal inferior a 38 grados, lleven mascarilla, no usen transporte público, eviten el contacto cercano con otras personas y utilicen una mascarilla especial, guantes y un bolígrafo desechable. Por el momento no se ha informado de ningún contagio ocurrido en el país.

No hay datos de daños económicos en el país, si bien un directivo de El Al dijo a medios locales que esta ya ha perdido 100 millones de shéquel (26,7 millones de euros) y que "colapsará en semanas" si la situación continúa. El primer ministro israelí en funciones, Benjamín Netanyahu, pidió hoy colaboración a la población y trat´`o de enviar un mensaje de optimismo al manifestar: "Por lo que conozco, estamos trabajando mejor que ningún otro país del mundo" para evitar la epidemia.

