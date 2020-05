Cuba asegura que el número de casos de coronavirus sigue cayendo: 17 en un día

La reducción del número de casos está en línea con la tendencia de las últimas jornadas. | Fuente: EFE

El número de nuevos infectados por coronavirus en Cuba fue de 17 este martes, cifra diaria que supone un nuevo récord a la baja en más de un mes y que deja un total de 1.685 casos hasta el momento, según el parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En el recuento del día, que recoge los datos de la víspera, no se registraron nuevos fallecidos, por lo que el número de decesos por el coronavirus SARS-CoV-2 se mantiene en 69, indicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

La reducción del número de casos está en línea con la tendencia de las últimas jornadas, con excepción del pasado sábado cuando se registró un máximo de 74 debido a un foco de propagación en un centro para personas sin hogar de La Habana.

El doctor mostró varios gráficos que muestran un descenso sostenido en el número de pacientes activos de COVID-19 en los últimos días tras crecer más las altas que los contagios, lo que supone un descenso en la curva de infectados menos de dos meses después de registrarse el primer caso el pasado 12 de marzo.

En La Habana, por contra, los contagios superan aún a las recuperaciones, según dio a conocer en la víspera el primer secretario del Partido Comunista en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar.

A pesar de los datos considerados favorables, Durán adelantó que esta semana se van a endurecer las restricciones para evitar la propagación del virus con el objetivo de evitar una segunda oleada de contagios.

Cuba se mantiene en fase pre-epidémica con transmisión autóctona limitada de COVID-19, por lo que el Gobierno aplica medidas preventivas como la suspensión del transporte público, el cierre de fronteras salvo casos excepcionales y la clausura de escuelas y los mayores centros comerciales.

El uso de la mascarilla es obligatorio en espacios públicos y, aunque no hay confinamiento forzado, se ha pedido a los ciudadanos no salir de casa excepto para actividades imprescindibles como ir a hacer mercado o hacer trámites.

También se han extremado las condiciones de aislamiento en puntos específicos del país donde se han detectado mayores focos de contagio.

Las autoridades cubanas consideran, a partir de previsiones elaboradas por un grupo multidisciplinar de expertos, que el pico de la epidemia podría producirse esta misma semana.

EFE