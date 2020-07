El embajador ruso en Londres descartó las acusaciones contra su país sobre la presunta implicación de agentes de inteligencia en un ciberataque para obtener información sobre la vacuna contra la COVID-19. | Fuente: Xinhua

Andrei Kelin, embajador de Rusia en el Reino Unido rechazó este domingo, cualquier implicación de Moscú en los ataque informáticos para robar información sobre la investigación de una vacuna contra el nuevo coronavirus.

En declaraciones a la BBC, el diplomático sostuvo que estas acusaciones formuladas por Reino Unido, Canadá y Estados Unidos durante la semana sobre la implicación “casi con toda seguridad”, de los servicios de inteligencia rusos, “no tienen ningún sentido”.

"No me creo en absoluto esta historia, no tiene ningún sentido", indicó, precisando que había oído hablar por primera vez de esos 'hackers' por los medios británicos. Según él, es imposible atribuir actos de piratería informática a un país en particular.

No obstante, el organismo gubernamental británico encargado de ciberseguridad afirmó que un grupo de 'hackers' rusos atacó organizaciones británicas, canadienses y estadounidenses para robar sus investigaciones sobre una vacuna contra el SARS-CoV2.

En esa línea, Kelin desmintió las afirmaciones del gobierno británico de que "actores rusos" intentaron interferir en las elecciones legislativas del 12 de diciembre haciendo circular, durante la campaña, documentos sobre un posible acuerdo comercial entre Londres y Washington después del Brexit.

Más allá de esas dos cuestiones espinosas, Rusia "está dispuesta a pasar página" de las recientes crispaciones diplomáticas con Londres y a "hacer negocios" con el Reino Unido, declaró el embajador ruso en la BBC.

Las relaciones entre Londres y Moscú se enfriaron desde el envenenamiento, en territorio británico, del exagente ruso Sergei Skripal, en la ciudad de Salisbury (suroeste).

Rusia negó toda implicación, pero el caso desembocó en una oleada de expulsiones cruzadas de diplomáticos entre Londres y sus aliados y Moscú. Ambos países no reanudaron contactos hasta febrero de 2019, once meses después de haberlos interrumpido.

AFP

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.