Avanzar cuanto antes en la vacunación con todas las dosis requeridas, sobre todo entre los grupos más vulnerables, servirá para hacer frente a la variante delta del coronavirus, que parece ser más transmisible que la original, según apuntan especialistas españoles consultados por EFE.



Surgida en India el otoño pasado, su presencia es aún escasa en España, pero se ha extendido de forma significativa por países como el Reino Unido, donde supone más del 90 % de los nuevos casos.



El microbiólogo de la Universidad de Navarra (norte español) Ignacio López-Goñi y el pediatra y miembro del comité asesor de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa Federico Martinón-Torres destacan la importancia de completar la segunda dosis en las vacunas de fabricantes que así lo requieren para una mejor protección.



Los datos que llegan de la Salud Pública de Reino Unido apuntan a que esta variante tiene "cierto escape a los anticuerpos neutralizantes a nivel experimental, y menor eficacia con una dosis de vacuna", indica López-Goñi, quien recalca la palabra "una".



Sin embargo, las dos dosis de Pfizer o AstraZeneca son "lo suficientemente eficaces como para controlar esta variante, proporcionan una buena respuesta inmune y son efectivas para prevenir la hospitalización".



En el Reino Unido, más de un 80 % de la población cuenta con una dosis; y el 58 %, con las dos, pero la aparición de la variante delta (B.1.617.2) ha supuesto un repunte de contagios y el retraso en un mes de la fase final de las restricciones sociosanitarias.



Ambos científicos coinciden en el análisis de lo sucedido. Ese país decidió vacunar al mayor número de personas con una dosis, lo que no proporciona una protección completa, y utilizar el intervalo temporal más largo aconsejado para administrar la segunda.



Con la llegada de delta, los casos se acumularon en personas sin vacunar o solo con la primera dosis. Ahora están acelerando para que "la mayor parte de la población" tengan ambas, con lo que "la efectividad de la vacuna parece no resentirse o lo hace mucho menos", explica Martinón-Torres.



Por eso, "lo más importante es completar, lo antes posible, esa segunda dosis en los primeros grupos", los que ya cuentan con una, y si, además, "tenemos capacidad para primovacunar a más gente, estupendo", opinión que comparte López-Goñi.



La variante delta parece más transmisible, aunque esto no depende solo del microorganismo, "hay otros muchos factores", indica el asesor de la OMS.



"Lo máximo que se ha podido demostrar, aceptado por la comunidad científica, es un ligero aumento en la capacidad de transmisión, hacia el 30 %", añade.



De lo que "no hay evidencias todavía" es de que esté asociada a una mayor gravedad de la enfermedad, dice López-Goñi, y explica que esta variante tiene trece mutaciones, de las que tres están relacionadas con un posible aumento de las infectividad.

