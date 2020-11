La gente camina en una calle antes de cerrar debido al toque de queda como parte de las medidas de propagación contra el nuevo coronavirus. | Fuente: EFE

Italia registró 32 616 casos de coronavirus y 331 fallecidos en las últimas horas, en un momento en el que en algunas regiones se empiezan a denunciar problemas de saturación en algunos hospitales.



Los datos de los contagios en las últimas 24 horas son menores a los del sábado, pero se realizaron 191.14 pruebas, muchas menos que las 231 673 de este sábado. Esto eleva a 902 490 los casos totales desde el primer caso autóctono detectado el 21 de febrero, mientras que el total de fallecidos es de 41 063.



Pero sobre todo continúan aumentando los pacientes hospitalizados con síntomas de COVID-19, que son ya 29.189, lo que supone un aumento de 1 446 más que en el día anterior y también aumentaron en 115 personas los ingresados en las unidades de cuidados intensivos que son ya 2 749.



Las regiones con mayor número de casos siguen siendo Lombardia, con 6.318 positivos en un día, seguida de los 4.601 de Campania y los 3.884 de Piamonte.



Las regiones norteñas de Lombardía, Piamonte y el Valle de Aosta y la sureña Calabria han sido calificadas zona roja por el Gobierno y se les ha aplicado un confinamiento blando, con la prohibición de abandonar la región o de salir de casa si no es para ir a trabajar, comprar o por motivos de salud o emergencias.



Mientras que Campania ha sido calificada como zona amarilla y por tanto no tiene mayores restricciones.



Sin embargo, desde algunos hospitales de la región de Campania se elevó la petición de ayuda ante una situación de emergencia con filas de coches con pacientes que esperan ser examinados.



También el presidente del Alto Adigio, Arno Kompatscher, decretó hoy que se convertirá en una zona roja con limitaciones como la prohibición de salir de la provincia o salir del domicilio sólo por motivos de trabajo, salud, estudio y emergencias.



A esta decisión se llegó después de que el director general del área de sanidad del Tirol del Sur, Florian Zerzer, alertó que "si se confirman las 700 infecciones al día en un par de semanas los hospitales no podrán recibir nuevos pacientes".



Dario Manfellotto, presidente nacional de la Federación de Asociaciones de Liderazgo Hospitalario Internista (Fadoi), la principal sociedad científica de medicina interna que cuenta con más de 3.000 médicos de toda Italia, advirtió de que "en casi todos los hospitales italianos se tiene una ocupación de camas que supera el 100%. No hay camas en la mayoría de nuestros hospitales considerando pacientes fuera de planta, pacientes Covid y pacientes con otras patologías".



Según la Agencia de Servicios Regionales de Salud (Agenas) la superación del umbral crítico del 40% de las hospitalizaciones por Covid se ha superado en al menos diez regiones.



Pero para Manfellotto en realidad no es así y "más del 100% de las plazas están ocupadas en casi todas partes".

