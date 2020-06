Chile registra 2 129 los pacientes con coronavirus que se encuentran actualmente en unidades de cuidados intensivos. | Fuente: AFP

El Ministerio de Salud de Chile entregó nuevas cifras sobre el avance del coronavirus SARS-CoV-2 en el país, registrando 4 216 nuevos casos en las últimas 24 horas, elevando el total de contagiados a 271 982 personas, mientras que con 162 decesos inscritos en el Registro Civil, el total de muertes asociadas a la enfermedad llega a 5 509.



No obstante, este domingo se entregó también una segunda cifra de fallecimientos, contenida en el informe epidemiológico entregado una vez a la semana, que a diferencia del balance diario contabiliza en 6 089 las muertes confirmadas por la COVID-19, mientras otros 2 846 decesos están catalogados como "probables" o "sospechosos".



"Ese gap (brecha entre ambos conteos) que se produce es una diferencia que tenemos que analizar. No es inmediato saber la razón de por qué ocurre", señaló el jefe de epidemiología del ministerio de Salud, Diego Araos.



"El DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud, encargado de elaborar el reporte epidemiológico) revisa fuentes de datos a las cuales nosotros (Ministerio de Salud), para poder hacer un reporte diario, no tenemos acceso", explicó el funcionario.



"El trabajo un poco más reposado, más calmado y más detallado que hace el DEIS permite que ellos encuentren más fallecidos confirmados que nosotros", concluyó la autoridad sanitaria.



En cuanto a la capacidad hospitalaria, Araos cifró en 2 129 los pacientes con coronavirus que se encuentran actualmente en unidades de cuidado intensivo; 1 793 de ellos conectados a ventilación mecánica. Dentro de éste último grupo, hay 400 personas en estado crítico.

(Con información de EFE)



