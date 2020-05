Las autoridades estatales están ya trabajando en establecer las normas relativas a los sectores que pueden operar en la fase dos. | Fuente: AFP

El estado de Nueva York ha registrado menos de 100 muertes diarias por COVID-19 desde que alcanzó su pico máximo en la crisis, con una cifra de 84 fallecidos que "sigue siendo una tragedia" pero representa un "progreso real", según anunció este sábado el gobernador Andrew Cuomo.



En su actualización, Cuomo dijo que hoy "en general todo son buenas noticias" porque siguen bajando los indicadores de nuevos casos, hospitalizaciones e intubaciones por el coronavirus SARS-CoV-2 en todo el estado, epicentro de la pandemia en EE.UU., que ya ha reabierto sus regiones del norte, menos afectadas, y ve avances en las del sur.



El gobernador sostuvo que dos de las tres regiones que todavía no han iniciado la primera fase de la reapertura, Long Island y Mid-Hudson, están en condiciones de cumplir los requisitos la semana que viene, pero no se pronunció sobre el área de la Gran Manzana, la más impactada, en la que el Ayuntamiento estima hacerlo la primera mitad de junio.



El estado de Nueva York ha concentrado casi 29.000 de las 96.000 muertes por coronavirus en EE.UU., según datos a fecha de hoy de la Universidad Johns Hopkins, pero lleva varias semanas de descenso en sus indicadores, de manera más lenta en la Gran Manzana.



Las autoridades estatales están ya trabajando en establecer las normas relativas a los sectores que pueden operar en la fase dos -servicios profesionales y comercio minorista, especialmente- para aquellas regiones que "no tengan repuntes en sus métricas" de COVID-19 dos semanas después de entrar en la primera fase.



(Con información de EFE)