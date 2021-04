La gente disfruta del sol en St James's Park, en el centro de Londres cuando el 29 de marzo se suavizaron las restricciones de cierre de Covid-19 en Inglaterra | Fuente: AFP

El Reino Unido, que ha vacunado contra la COVID-19 a más de la mitad de su población adulta, alcanzará la llamada "inmunidad de rebaño" el 12 de abril, según cálculos del University College London (UCL, en inglés) publicados este jueves.



Según esos análisis la protección de la población frente al nuevo coronavirus, ya sea a través de la vacunación o porque se ha superado la enfermedad, llegará al 73,4% de la población el 12 de abril, la fecha de la segunda fase de la desescalada.



Ese porcentaje, según los expertos de esa universidad, es suficiente para decir que hay "inmunidad de rebaño", también conocida como inmunidad colectiva o de grupo, que se da cuando un número suficiente de individuos están protegidos frente a una determinada infección y actúan como contrafuegos al impedir que el virus alcance a los que no están protegidos.



Más de 31 millones de vacunados

Según las últimas cifras oficiales más de 31 millones de personas han recibido la primera dosis de una vacuna contra la COVID-19 y más de cinco millones la segunda dosis.



El experto Karl Friston, del UCL, destacó el nivel de inmunidad de la población dado que "más del 50 % de los adultos han sido vacunados" y un elevado porcentaje "ha quedado expuesto al virus".



El diario "The Daily Telegraph", que ha tenido acceso a este estudio del UCL, destacó la efectividad del modelo utilizado por esta universidad porque registra en tiempo real los muertos, las infecciones, las vacunaciones y las hospitalizaciones.

Segunda fase de descalada

El próximo lunes empieza la segunda fase de la desescalada en Inglaterra, con la reapertura de comercios no esenciales, peluquerías, salones de belleza o gimnasios.



La primera fase empezó el pasado 29 de marzo cuando se puso fin a la recomendación de no salir de casa a menos que fuera para asuntos esenciales, mientras que la tercera fase está prevista para el 17 de mayo, con la reanudación de los vuelos internacionales.



El Reino Unido está vacunando con los preparados de BioNTech/Pfizer y Oxford/AstraZeneca, mientras que Gales ha empezado a inmunizar esta semana con el de Moderna.



No obstante, los reguladores británicos recomendaron ayer no utilizar la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca para los menores de 30 años por el posible vínculo entre el preparado y unos casos reducidos de trombos.



(Con información de EFE)

