Seis de cada diez brasileños creen que el presidente del país, Jair Bolsonaro, dificulta la vacunación anticovid de niños, que comienza este lunes en Sao Paulo, Río de Janeiro y otras grandes ciudades del país, según un sondeo publicado hoy.



La encuesta, elaborada por el instituto Datafolha, indicó que el 58 % de los brasileños considera que el líder ultraderechista "actúa más para dificultar que para ayudar" en la campaña de inmunización contra la COVID-19 de menores de entre 5 y 11 años de edad.



Otro 25 % opina que el mandatario, quien niega la gravedad de la pandemia de coronavirus, censura el uso de la mascarilla y cuestiona la eficacia de las vacunas, es más proclive a ayudar, mientras que un 14 % no supo o no quiso responder.



En línea con esos resultados, un 79 % de los encuestados respalda proteger a los niños contra el SARS-CoV-2, mientras que un 17 % se opone a ello y un 4 % no se manifestó al respecto.



Datafolha entrevistó a 2 023 personas de 16 años o más entre los días 12 y 13 de enero para obtener los resultados de la encuesta, que tiene un margen de error de dos puntos y fue divulgada hoy por el diario 'Folha de Sao Paulo'.



La vacunación contra la COVID-19 del público infantil arranca en Brasil un mes después de la autorización de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y a pesar de las resistencias del Gobierno de Bolsonaro.



El jefe de Estado se ha opuesto frontalmente a la inmunización de ese grupo poblacional y ha minimizado el número de muertes de niños asociadas al coronavirus, que el propio Ministerio de Salud cifra en al menos 311 desde el inicio de la pandemia.



Pese a la postura del presidente, el Gobierno finalmente cedió e incluyó a los niños en el programa nacional de inmunización contra la COVID-19, en un momento en que el virus vuelve a acelerar en el país debido a la rápida expansión de la variante ómicron.



Brasil es, junto con Estados Unidos y la India, uno de los países más afectados por el coronavirus, con 621 000 fallecidos y 23 millones de infectados.



Hasta la fecha, casi el 70 % de los 213 millones de brasileños tiene el ciclo de vacunación completo.

