La tercera dosis de refuerzo que aplica la República Dominicana con el suero Pfizer, combinada con dos dosis de la vacuna de Sinovac, es "segura" y "no produce eventos mayores", según los resultados de un estudio sobre este particular presentado este jueves en el país.



La investigación sobre la efectividad de la dosis de refuerzo, realizada entre la República Dominicana y la Universidad de Yale con muestras de 1 600 personas, concluyó que esta tercera dosis amplía los efectos de protección de las vacunas.



Ninguno de los participantes presentó "eventos serios", dijo el asesor médico del Poder Ejecutivo para la respuesta del coronavirus, Eddy Pérez Then, en rueda de prensa junto al presidente Luis Abinader y otras autoridades en el Palacio Nacional.



Si bien algunos presentaron dolor en el lugar de la inyección, otros fiebre o fatiga, "menos de dos meses después de la aplicación los anticuerpos subieron bastante", afirmó.



En las personas participantes en el estudio, las reacciones inmunes fueron 40 veces superiores a los valores previos a recibir la dosis de refuerzo.



La reacción inmune descendió a partir de los 28 días, pero 70 días después de recibir la tercera dosis, la reacción inmune continuaba siendo 14 veces más elevada que antes de la tercera dosis.



Pérez Then, sin embargo, se abstuvo de opinar sobre los efectos que esta podría tener en la nueva variante de la pandemia, ómicron, un tema por el que las autoridades se reunirán en las próximas horas.

Estrategia de vacunación "acertada"

La República Dominicana comenzó a aplicar la dosis de refuerzo a las personas que se habían inoculado con Sinovac o Astrazeneca en julio, en plena tercera ola de la COVID-19 en territorio nacional, y las autoridades se mostraron hoy convencidas de que esta decisión redujo los efectos que produjeron la primera y segunda olas.



El país siguió adelante con el plan a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) había pedido a los países que no lo hicieran, por falta de evidencia científica y para evitar un acaparamiento innecesario de las vacunas.



Con dos dosis de Sinovac "la protección es alta" pero con el refuerzo de Pfizer "es salvajemente alta", dijo Sten H. Vermund, decano de Salud Pública y profesor de Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale.



El plan de la República Dominicana de reforzar la vacuna contra la COVID-19 "es una estrategia acertada y eficiente para todas las personas que recibieron Sinovac y Aztrazeneca", agregó.



Hasta el momento, 5,6 millones de personas han recibido dos dosis y 1,3 millones la de refuerzo.



En el país se han registrado 407.629 casos de COVID-19 y 4 210 muertes desde marzo del pasado año, cuando se notificó la presencia del virus en territorio nacional.

