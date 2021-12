Sobre el potencial de ómicron de tener una mayor capacidad de transmisión o de causar episodios de COVID-19 más graves, los expertos de la OMS indicaron que todavía tomará días analizar la información que se está recogiendo en los países. | Fuente: AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) intentó este miércoles tranquilizar al mundo frente al surgimiento de la variante ómicron, recordando que la delta aún representa más del 99 % de casos de la COVID-19 en todo el mundo y señalando que deben reforzarse las medidas de prevención frente a ambas.



Entre las medidas a reforzar es importante acelerar la vacunación de las personas que aún no están inmunizadas, señalaron los expertos del organismo en una rueda de prensa al término de una asamblea extraordinaria de la organización para impulsar un futuro tratado de preparación ante futuras pandemias.



Sobre el potencial de ómicron de tener una mayor capacidad de transmisión o de causar episodios de covid más graves, los expertos de la OMS indicaron que todavía tomará días analizar la información que se está recogiendo en los países donde se ha detectado esta variante y establecer sus características.



"Recordemos que la (variante) delta es dominante, pero cuanto más circula el virus, más oportunidad tiene de cambiar, así que hay que reforzar la vigilancia en todo el mundo, la secuenciación genética (del virus) representativa de todas partes del mundo", comentó la jefa de la célula técnica anticovid de la OMS, María Van Kerkhove.



Esta información "debe seguir llegando a nosotros, sin que los países sean penalizados por compartir información", añadió, en alusión a que Sudáfrica y Botsuana sufrieron la suspensión de sus enlaces aéreos con buena parte del mundo después de ser los primeros en reportar casos de la variante ómicron.



Sin conclusiones ante ómicron

Sobre los distintos escenarios que se están esbozando ante la nueva variante ómicron, la experta sostuvo que sigue siendo demasiado pronto para sacar conclusiones.



"No tenemos todos los datos sobre transmisibilidad, esperamos tener información al respecto en cuestión de días, no necesariamente de semanas", aseguró.



Sobre la severidad, comentó que se sabe de casos desde leves hasta graves causados por la variante ómicron, pero también en este aspecto es muy pronto para ser categórico.



Información de los últimos días procedente de África da cuenta de un aumento de las hospitalizaciones, pero Van Kerkhove señaló que ello podría ser una consecuencia normal del aumento de casos en general, no sólo los causados por la nueva variante ómicron.



Casos de la variante ómicron han sido reportados a la OMS en 23 países, un número que seguramente aumentará, subrayó en la misma rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Sobre la eficacia de las vacunas, los expertos insistieron en animar a las personas que todavía no están vacunadas y tengan acceso a dosis a dar el paso, porque en caso de infectarse con cualquier variante las posibilidades de que desarrollen un cuadro grave y mueran son significativamente menores que si no están inmunizados.



"Hay mucha incertidumbre en relación a ómicron, pero no hay indicaciones de que la vacuna no funcionará, incluso si hay una reducción de su eficacia, seguirá siendo mejor estar vacunado porque se puede salvar la vida", declaró Van Kerkhove al respecto.



Los expertos de la OMS se mostraron hoy nuevamente críticos con la decisión de muchos países de cancelar todos los viajes con determinadas regiones, como el África austral, una medida que se tomó antes incluso de que los expertos de esta organización emitieran ningún informe sobre la variante ómicron.



"Las prohibiciones de viaje pueden ser útiles al inicio de un brote epidémico, para dar más tiempo a que los países se preparen ante la propagación, pero es claro que una prohibición de este tipo no detiene la circulación de los virus", aseguró el director general asistente de la OMS para Emergencias, Jauad Mahjour.



El experto insistió en que todos los países apliquen medidas integrales en los países de salida y de llegada, usando decisiones "basadas en la ciencia".

