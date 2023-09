Se destapa caso de reclutamiento de cubanos para combatir por Rusia en guerra contra Ucrania

Al menos 17 personas han sido detenidas en Cuba por su supuesta relación con una red de trata que opera desde Rusia para reclutar personas que participen en la guerra de Ucrania, informaron este jueves autoridades del Ministerio del Interior.

El gobierno informó el lunes que el Ministerio de Interior trabajaba en la desarticulación de una red de tráfico de personas dedicada a trasladar a isleños al conflicto bélico y a reclutar a otros ya radicados en el país euroasiático.

Este jueves, el responsable de la investigación, César Rodríguez, indicó en televisión nacional que "se han detenido hasta el momento a 17 personas", sin detallar sus nacionalidades. Precisó que una de ellas "es la organizadora interna de estas actividades" y otros dos sujetos eran los que "buscan a los cubanos, a las personas nacionales interesadas en alistarse" para la guerra.

De acuerdo con el portal de noticias Cubadebate, 14 personas más confesaron que se habían incorporado de manera voluntaria a la operación a cambio de la residencia rusa y una retribución monetaria.

Por su parte, otro funcionario de la Fiscalía General indicó en el reporte televisado que las autoridades judiciales sopesan acusarlos por los delitos de "tráfico de personas, mercenarismo (y) actos hostiles en un Estado extranjero", que podrían implicar condenas de 30 años, cadena perpetua e incluso pena de muerte.

El noticiero estatal también presentó el testimonio del padre de dos jóvenes que fueron reclutados en la central provincia de Santa Clara. Uno de ellos no logró salir de la isla y es investigado, mientras que el otro partió hace un mes y medio. "Me siento un poco afectado porque no tengo conocimiento de aquel, si está vivo, si está trabajando", dijo Pedro Roberto Camuza, padre de dos jóvenes reclutados.

Las declaraciones oficiales se difundieron luego de que varios medios fuera de la isla, entre ellos algunos radicados en Miami (principal base del exilio cubano), informaran de la presencia de mercenarios cubanos combatiendo con las tropas rusas en la invasión de Ucrania. Algunos apuntaban a una supuesta aquiescencia o colaboración de las autoridades cubanas en el reclutamiento. El gobierno cubano ha rechazado categóricamente cualquier complicidad en estas acciones.

"Cientos de cubanos en el campo de batalla"

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), formada por organizaciones opositoras de dentro y fuera de la isla, afirmó este jueves en Miami que "cientos de cubanos" ya están "en el campo de batalla" reclutados por Rusia para luchar contra Ucrania, citando informaciones de las fuerzas armadas ucranianas.

🇺🇦🇨🇺 Desde Kiev, @OGutierrezCuba, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, hace un llamado a los integrantes de las fuerzas especiales cubanas enviados a la guerra: "No luchen del lado de la dictadura rusa contra la democracia ucraniana"#somosCESCOS #Ucrania #Cuba pic.twitter.com/YryiaVhLtY — CESCOS (@centercescos) August 29, 2023

En una rueda de prensa, el líder de la ARC, Orlando Gutiérrez Boronat, mostró un video donde aparecen pasaportes de cubanos que supuestamente han sido reclutados por Rusia como militares para participar en la guerra de Ucrania.

Según un comunicado de la ARC, el video, producido por "la ciber-Resistencia y las Fuerzas Armadas de Ucrania", muestra detalles específicos "sobre la participación del régimen castrocomunista con efectivos militares mercenarios en apoyo a la invasión rusa a Ucrania".

De acuerdo con el comunicado, "técnicos de las Fuerzas Armadas de Ucrania lograron ingresar a las cuentas y archivos de los altos oficiales militares rusos que dirigen la operación de mercenarios cubanos con el apoyo del régimen comunista de Cuba".

"Las fuerzas armadas de Ucrania lograron penetrar en la base de datos de los oficiales rusos y sacaron una cantidad de información tremenda sobre esta operación de mandar cubanos a pelear en nombre de Rusia; la operación es tan grande y hay tantos detalles que te das cuenta de que hay una involucración del régimen castrista", comentó a la agencia de noticias EFE Gutiérrez Boronat. (Con información de EFE y AFP)