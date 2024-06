Detienen a hombre que lanzó bomba molotov contra la embajada de Israel en Rumania

Un hombre de 34 años, supuestamente de nacionalidad siria, lanzó una bomba molotov contra la entrada de la embajada de Israel en Bucarest, en Rumania, y luego intentó inmolarse en la sede de esa legación diplomática, informan fuentes policiales.



El individuo fue reducido de inmediato por agentes de la Brigada antiterrorista del servicio de inteligencia rumano, que vigilaban el edificio, por lo que prácticamente no se produjeron daños materiales.



El portavoz de la policía Georgian Dragan explicó al portal Digi24 que, según las primeras pesquisas, los motivos del individuo detenido eran personales, pues estaban vinculados al hecho de que no había recibido el permiso de residencia solicitado en Israel.



El ataque "no está relacionado con el contexto internacional (la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás), es un agravio personal del hombre", afirmó el portavoz este lunes.



Sin embargo, admitió que estas circunstancias aún deben ser confirmadas por la investigación del incidente, que está recién iniciada.

No hay muertos ni heridos

La bomba molotov solo causó daños menores en algunos carteles colocados en el portón de la embajada, mientras que el hombre no llegó a causarse daño en su fallido intento de inmolación.



"Antes de la llegada de los policías, fue inmovilizado por la Brigada antiterrorista del servicio de inteligencia rumano", apuntaron las autoridades.



Por su parte, la embajada israelí confirmó los hechos en un comunicado en el que agradece la rápida y eficaz acción de los agentes de seguridad.



"Una persona, aparentemente de origen sirio, se acercó al edificio donde se encuentra la embajada de Israel en Rumanía. Cuando se le acercaron los guardias de seguridad, sacó un cóctel molotov, lo encendió y lo arrojó hacia la puerta de entrada", indica la nota.



"La embajada de Israel desea agradecer a las fuerzas de seguridad locales y a la Policía rumana su respuesta rápida y eficiente", agregó.

EFE