Si Claudia Sheinbaum gana la presidencia de México, cambiaría la "atmósfera" con el Perú, estimó internacionalista

Actualidad Ramiro Escobar sobre México y Perú: "Cambiaría la atmósfera si gana Claudia Sheinbaum"

Ramiro Escoba | Fuente: RPP

El internacionalista Ramiro Escobar señaló este domingo que la "atmósfera" de las relaciones diplomáticas de México y el Perú cambiaría si triunfa en las elecciones presidenciales de ese país Claudia Sheinbaum, candidata oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, consideró que la probable victoria electoral de una mujer en las elecciones mexicanas es "bastante importante" y significaría un "cambio cultural intersante" en un país visto como muy machista, donde hay una alta tasa feminicidios y una alta violencia de género.

"Si agregamos a eso que Sheinbaum tiene un estilo distinto a (Andrés Manuel) López Obrador, a pesar de ser del mismo partido, entonces podemos esperar un periodo presidencial, si se confirman los resultados, marcado por otra forma de gobernar, otro discurso y otro talante al comunicarse con países como el nuestro. Las relaciones entre México y Perú no han ido bien hasta el momento. Estamos con un encagardo de negocios, algo que es bastante preocupante y que probablemente cambiaría la atmósfera si gana Claudia Sheinbaum, que es lo más probable", dijo.

Sheinbaum no es confrontacional

Ramiro Escobar explicó que el estilo de Claudia Sheinbaum no es confrontacional como el del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien anteriormente arremetió contra el gobierno de Dina Boluarte.

"No imagino a Claudia Sheinbaum hablando que la presidenta Boluarte es usurpadora o su régimen es espurio. Creo que sus modales, su forma de conducirse políticamente y en el escenario público es distinto. Hay algo que me parece bastante importante, además, la propia Cancillería mexicana, incluso en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador, no subió los decibeles de la confrontación. Hay una Cancillería profesional en México como acá, que ha mantenido las formas porque hay que distinguir lo que es la actuación de un presidente, su forma de conducirse en la política exterior y en la escena pública con el profesionalismo de los diplomáticos", expresó.

El internacionalista explicó que Andrés Manuel López Obrador estará en el sillón presidencial de México hasta octubre de este año, por lo que podría continuar un "tono áspero" con nuestro país.

"Como ya habrá una presidenta electa. Entonces, es posible que en el proceso de transición y en el proceso caminar hacia otra administración del mismo partido se baje el tono y se vuelvan a enhebrar los lazos entre el Perú y México, que vienen desde 1823 las relaciones diplomáticas entre Perú y México son de larguísima data", manifestó.

México tiene este domingo la elección más grande de su historia con más de 98 millones de personas llamadas a renovar más de 20 000 cargos, incluyendo la presidencia, los 500 diputados, los 128 senadores y nueve gobiernos estatales.

La principal contienda definirá quién sucederá a López Obrador, que no puede ser reelegido, pero espera el triunfo de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, por encima de los opositores Xóchitl Gálvez, de Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC).