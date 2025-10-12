Últimas Noticias
Donald Trump aseguró que le puede decir a Vladímir Putin que si no termina la guerra en Ucrania dará misiles a Kiev

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Washington D. C.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, Washington D. C. | Fuente: EFE
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.

El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana.

"(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo", dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

No obstante, Trump reconoció que esto supondría una escalada del conflicto.

Zelensky lleva mucho tiempo solicitando misiles Tomahawk a Estados Unidos.

El alcance de 1 500 kilómetros de estas armas podría fácilmente poner a Moscú en el punto de mira de Ucrania, según la CNN.

