El expresidente Donald Trump (2017-2021) será interrogado este miércoles en la oficina del fiscal general de Nueva York, encargado de la investigación civil sobre sus prácticas comerciales y el negocio inmobiliario de su familia, la Organización Trump, según confirmó el magnate en la red Truth Social.

En su mensaje, Trump describe la investigación de la Fiscalía de Nueva York como "la mayor Caza de Brujas en la historia de los Estados Unidos".

"Mi gran compañía y yo estamos siendo atacados por todos lados", destacó el expresidente republicano.

El testimonio de Trump se produce dos días después de que agentes del FBI registraran su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, como parte de una investigación federal no relacionada sobre si tomó documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca.

La investigación de Nueva York está dirigida por la fiscal general Letitia James, a la cual Trump describe como "racista" en su publicación.

Las pesquisas de James tratan de determinar si la compañía de Trump infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios y en paralelo redujo ese mismo valor con la intención de pagar menos impuestos.

La investigación es por la vía civil, por lo que en cualquier caso no podría presentar cargos criminales contra la familia Trump.

Allanan mansión de Trump



El allanamiento de la residencia de Donald Trump por el FBI crea división: para unos es un primer paso hacia un juicio y para otros, una "persecución política", en medio de una gran polarización y cuando el expresidente considera volver a ser candidato a la Casa Blanca.

Nunca un exinquilino de la Casa Blanca tuvo tantos problemas con la justicia.

La AFP contactó con el FBI pero este declinó hacer comentarios.

Donald Trump se declara inocente en cada uno de estos casos y se considera blanco de una caza de brujas.

En un comunicado denunció duramente el allanamiento de su mansión de Florida, al que no asistió. "Estos son tiempos oscuros para nuestra Nación", dijo. "Esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada", añadió.

Con información de EFE y AFP