Donald Trump plantea "limpiar" Gaza y trasladar palestinos a Egipto y Jordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó el sábado una iniciativa para "limpiar" Gaza y dijo que quiere que Egipto y Jordania acojan a los palestinos de ese territorio como una forma de alcanzar la paz en Oriente Medio.

"Hablamos de un millón y medio de personas, y simplemente limpiaremos todo eso", dijo Trump a los periodistas, refiriéndose a Gaza como un "sitio de demolición". Indicó que la medida podría ser "temporal o a largo plazo".

Aseguró que había conversado con el rey Abdalá II de Jordania y que esperaba conversar el domingo con el presidente egipcio, Abdel Fata al Sisi.

"Me gustaría que Egipto tome gente y me gustaría que Jordania tome gente", declaró Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

La mayoría de los 2,4 millones de habitantes de Gaza han sido desplazados, algunos de ellos varias veces, debido a la guerra en la Franja de Gaza iniciada por el ataque del movimiento islamista Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre de 2023.

Presidente de Autoridad Palestina condena "cualquier proyecto" de desplazamiento de gazatíes

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas expresó este domingo "su fuerte rechazo y su condena a cualquier proyecto tendiente al desplazamiento" de los palestinos de la franja de Gaza, tras la proposición en ese sentido del presidente estadounidense Donald Trump.

Abas "se contactó de urgencia con los dirigentes de los países árabes y europeos y con Estados Unidos", agregó un comunicado de la presidencia, y señaló que "el pueblo palestino no abandonará su tierra y los lugares santos"