EE.UU. suspenderá trámites de visas en Bogotá ante negativa de Petro de aceptar deportados, según prensa colombiana

Estados Unidos (EE.UU.) y Colombia se encuentran inmersos en una tensión diplomática, luego de que el Gobierno de Gustavo Petro se negara a autorizar el ingreso de aviones militares norteamericanos con ciudadanos colombianos deportados de dicho país.

En respuesta a ello, medios colombianos reportaron que la Embajada estadounidense en Bogotá ha anunciado el cierre indefinido de su oficina de visas desde mañana, lunes, y que, en el transcurso de los días, implementarán "represalias adicionales".

"En respuesta a la negativa del presidente Petro de aceptar dos vuelos con deportados colombianos, que anteriormente el presidente había autorizado y que habían sido aprobados a los más altos niveles del gobierno, la Embajada de Estados Unidos en Colombia cerrará mañana la sección de visas. Próximamente se implementarán medidas de represalia adicionales", fue el comunicado que difundió el diario colombiano El Tiempo, el cual provendría de una alta fuente en el Departamento de Estado de EE.UU., organismo jefaturado por Marco Rubio.

Horas antes de este anuncio, Gustavo Petro publicó un mensaje en la red social X en el que dijo desautorizar "la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos" a su país, ya que "EEUU debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros".

"Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta", indicó en otro tuit.

Cambio de políticas relacionadas a deportaciones

Vale señalar que durante la Presidencia de Joe Biden, EE.UU. y Colombia habían establecido un protocolo relacionado a la repatriación y deportación de ciudadanos de dicho país, procedentes de Norteamérica. Esto incrementó la frecuencia de vuelos con ese fin, llegando a la cifra de 4 al mes, hasta el año pasado.

No obstante, desde la asunción de Donald Trump a la Presidencia, se habría incrementado la presión para que países de la región reciban a migrantes deportados. Por su parte, Colombia ha reportado obstáculos para determinar que dichas personas son efectivamente colombianas, determinar su lugar de residencia, o revisar sus antecedentes judiciales, entre otros aspectos.

Según reportó el medio colombiano Bluradio, cada semana la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense organiza dos vuelos de repatriación, con el objetivo es agilizar el retorno de migrantes colombianos que se encuentran detenidos en centros de detención por su situación irregular.

Sin embargo, la reciente decisión del presidente Petro habría ocurrido cuando dos de esos vuelos estaban por aterrizar en Colombia, lo que ocasionó la respuesta de la administración de Donald Trump. Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno colombiano no se había pronunciado sobre el anuncio referido al cierre de la oficina de visas.

Pero este no es el único impase relacionado a la nueva política de deportación de migrantes hacia naciones latinoamericanas.

El Gobierno de Brasil denunció ayer, sábado, que varios de sus ciudadanos que llegaron en vuelos de deportación desde Estados Unidos estaban esposados, por lo que su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, ordenó a la Policía Federal que pidiera a los agentes estadounidenses la retirada "inmediata" de las esposas, en cuanto el avión hizo una parada técnica en la ciudad de Manaus.

Por otro lado, el último viernes, NBC News publicó un informe en el que reveló que dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense, cada uno con unos 80 deportados a bordo, partieron el día anterior rumbo a Guatemala, pero que un tercer vuelo con destino a México nunca despegó porque, según dicho medio, el país azteca no autorizó su ingreso.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México aseguró que siempre aceptará la llegada de mexicanas y mexicanos al país, aún tratándose de repatriaciones.

“Tratándose de repatriaciones, siempre aceptaremos la llegada de mexicanas y mexicanos a nuestro territorio con los brazos abiertos. México te abraza”, publicó la cancillería en un breve mensaje en sus redes sociales.

México tiene una muy buena relación con el gobierno de los Estados Unidos y cooperamos con respeto a nuestras soberanías en una amplia gama de temas, incluyendo la migración.



Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó ayer que Estados Unidos “no sería lo que es” sin los mexicanos que van a trabajar allá.

“Que se oiga bien y que se oiga fuerte: las y los mexicanos allá sostienen la economía de los Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por el pueblo trabajador [de México] que se va allá a ayudar”, señaló la mandataria durante un evento oficial en el estado de Oaxaca.

Ante ello, reiteró que los migrantes mexicanos “van a recibir siempre nuestro apoyo, nuestra solidaridad” y afirmó que si regresan al país serán recibidos con “los brazos abiertos” para darles el apoyo que se merecen “porque son generosos solidarios”.