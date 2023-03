Vladimir Putin afirmó el martes que Ucrania no tenía ninguna "disposición" a aceptar varios puntos del plan de paz chino para poner fin a los combates en ese país del este europeo. | Fuente: EFE

El Gobierno de EE.UU. consideró este martes que si China quiere tener un papel "constructivo" en el conflicto en Ucrania debería presionar a Rusia para que retire sus tropas del territorio ucraniano.



De esta manera, uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, reaccionaba en una rueda de prensa a la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin.



Kirby recordó el comunicado conjunto emitido tras el encuentro entre Xi Jinping y Vladímir Putin, donde China y Rusia exigieron "el fin de todos los pasos que contribuyen a la escalada de la tensión y a la prolongación de las hostilidades".



El portavoz estadounidense afirmó que EE.UU. está de acuerdo con el cese de las hostilidades y recordó que la manera de detenerlas es replegando los soldados rusos de Ucrania y dejando de bombardear "hospitales".



Sobre la disposición de China a mediar en el conflicto, Kirby indicó que este país no es "imparcial", ya que no ha condenado la invasión rusa de Ucrania.



Además, siguió, Xi no ha visitado Ucrania ni ha hablado con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



Rusia da la bienvenida a la disposición de China a desempeñar lo que considera un papel positivo a la hora de buscar una solución a "la crisis ucraniana" y a la iniciativa de paz "constructiva" presentada por Pekín el pasado 24 de febrero.



En su propuesta de paz, China defiende por un lado la soberanía y la integridad territorial ucraniana, el cese de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones y, por otro, aboga por tener en cuenta las preocupaciones de seguridad de Rusia ante el avance de la OTAN.

Los 12 puntos propuestos por China

El presidente chino, Xi Jinping, ha abordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, durante su visita de Estado a Moscú el plan de paz que ideó para poner fin a la guerra en Ucrania, una iniciativa que consiste en doce puntos.



El documento, presentado el pasado 24 de febrero con ocasión del primera aniversario del conflicto que Rusia inició en Ucrania por orden de Putin, delinea la postura china "para una solución política a la crisis en Ucrania".

Los pilares de la iniciativa china son:

1. El respeto a "la soberanía de todos los países" y a "su integridad territorial".

2. El abandono de la "mentalidad de guerra fría" y el respeto a las "legítimas preocupaciones de seguridad de los países", algo que Pekín ha reiterado desde que comenzó la invasión, en referencia a Rusia.

3. Un alto el fuego y una llamada a la "moderación" para "evitar que la crisis se deteriore aún más o incluso se salga de control".

4. La reanudación de las conversaciones de paz, dado que "el diálogo y la negociación son la única salida viable para resolver la crisis".

5. La resolución de la crisis humanitaria, "protegiendo eficazmente la seguridad de los civiles" y "estableciendo corredores humanitarios para su evacuación de las zonas de guerra".

6. El apoyo al "intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania" y el cese de "ataques a instalaciones civiles".

7. La protección de la seguridad de las centrales nucleares y el cese de "los ataques armados contra plantas de energía nuclear".

8. La "reducción de los riesgos estratégicos", que incluye un énfasis en que "una guerra nuclear no se debe y no se puede librar".

9. La garantía de la exportación de cereales, en la que las Naciones Unidas han de "desempeñar un papel importante".

10. El cese de las "sanciones unilaterales" por "no solucionar los problemas, pudiendo incluso crear otros nuevos", según Pekín, que ha expresado desde el comienzo de la guerra su oposición a las sanciones contra Moscú.

11. La protección de la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro, que incluye una petición a todas las partes para que "se opongan "a la politización e instrumentalización de la economía mundial".

12. El apoyo a la reconstrucción de Ucrania tras la guerra, algo a lo cual China está dispuesta a "brindar ayuda". (Con información de EFE)