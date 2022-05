EE.UU. aclara que la prueba del misil balístico coreano "no supone una amenaza"

El lanzamiento del misil se produce dos semanas antes de la reunión entre Joe Biden y el presidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol | Fuente: EFE/ Imagen Referencial

Las fuerzas armadas de EE.UU. aseguraron este miércoles que la reciente prueba de un misil balístico en Corea del Norte, la decimocuarta en lo que va de año, no supone una amenaza inmediata para el país o sus aliados, si bien condenó el lanzamiento.

"Instamos a la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial del Estado norcoreano) que se abstengan de llevar a cabo más actos desestabilizadores", afirmó el Comando del Indo-Pacífico en un comunicado.

La oficina, que es la mayor autoridad militar estadounidense en la región, solo por detrás del presidente y del secretario de Defensa, aseguró estar en permanente contacto con las autoridades de Japón y de Corea del Sur para valorar la situación.

El comando insistió también en que su compromiso con la defensa de ambos países se mantiene "blindado".

El lanzamiento del misil se produce dos semanas antes de la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, a Seúl, donde se reunirá con el nuevo presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, quien prometió endurecer la postura de su país frente a Corea del Norte.

Buscarán reforzar sanciones

Recordar que el día de ayer, Estados Unidos anunció que planea llevar este mes ante el Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta de resolución para reforzar las sanciones contra Corea del Norte en respuesta a sus repetidos ensayos de armas. Ello según dijo su embajadora, Linda Thomas-Greenfield.

"Nuestro plan es avanzar con esa resolución durante este mes", dijo hoy Thomas-Greenfield a los periodistas durante una conferencia de prensa para presentar el programa de trabajo del Consejo de Seguridad, que durante mayo está presidido por su país.

(Con información de EFE)

